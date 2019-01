VIDEO Cel mai renumit concert de muzica clasica din lume este Concertul de Anul Nou de la Viena

Peste un miliard de oameni din toata lumea urmaresc in prima zi a anului cel mai renumit concert de muzica clasica din lume. Este vorba de Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, care se desfașoara in fiecare an pe 1 ianuarie, in Sala de Aur (Goldener Saal) din Wiener Musikverein. Concertul este transmis in direct in peste 92 de țari, prin peste 90 programe de televiziune si 350 posturi de radio de pe intregul glob. Concertul de Anul Nou de la Viena este difuzat in direct și in Statele Unite ale Americii, in China, Japonia, Australia, in mai multe țari din Africa sau din America Latina.…