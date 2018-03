Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a dat de pamant cu Victoria. Echipa lui Ion Ion e iar lider in Liga 4. Fanii au facut show. CSA Steaua a uitat pasul greșit facut etapa trecuta, cu CS Dinamo, iar azi a maturat pe jos cu cei de la Victoria, care amintesc de alta echipa din Ștefan cel Mare. CSA Steaua s-a impus cu 12-0, prin…

- Lazio s-a impus cu 6-2 pe propriul teren in partida cu Benevento, formație la care Alin Toșca a fost integralist. Inter a trecut fara emoții de Hellas Verona (3-0), in timp ce Fiorentina a dispus de Crotone, scor 2-0.

- Carlos Bilardo spune ce ar fi facut daca ar fi fost acum antrenorul Argentinei, dupa infrangerea cu Spania, scor 1-6. "I-aș fi dus pe toți direct in camera mea de hotel și le-aș fi vorbit o ora, nu cinci minute, ca Sampaoli". Un 1-6 cu Spania, chiar intr-un amical, chiar fara Messi, Di Maria și Aguero,…

- Milan Skriniar (23 de ani), fundasul central de la Internazionale Milano, a atras privirile lui Manchester United, dar si pe cele ale altor cluburi importante ale Europei, insa oficialii "nerazzurrilor" i-au stabilit o suma de transfer uriasa jucatorului. Slovacul are parte de un sezon excelent la Inter,…

- Mario Icardi e golgeterul cu cele mai bune procentaje din Europa, uimind prin precizie și cinism. La 25 de ani, capitanul lui Inter a marcat in campionat 103 goluri, mai multe ca Neymar, Cavani sau Higuain. A atins doar 14 mingi duminica, dar a reușit un poker cu Sampdoria! 4 goluri din 6 șuturi la…

- Inter Milano a invins in deplasarea de la Sampdoria, scor 5-0, Icardi marcand 4 dintre reușite. Formația antrenata de Luciano Spalletti a trecut momentan pe loc de Liga Campionilor, dupa o prima repriza perfecta. Milanezii s-au incalzit greu, prima reușita venind in minutul 26, autor fiind Perisic.…

- Campioana Juventus a fost blocata la Ferrara, unde a remizat alb cu Spal. Doar trei șuturi pe poarta in 90 de minute in fața unei echipe care se lupta sa scape de retrogradare. Din 9 decembrie, de la egalul cu Inter (0-0), nu mai pierduse Juventus puncte in Serie A. 12 runde, 12 succese la rand, indiferent…

- Serie A Italia, etapa a 29-a. Juventus o infrunta pe SPAL. Torinezii se pot distanța la 7 puncte. SAMBATA 19.00 Udinese – Sassuolo 21.45 SPAL – Juventus DUMINICA 13.30 Sampdoria – Inter Milano 16.00 Verona – Atalanta Benevento – Cagliari AC Milan – Chievo Torino – Fiorentina Crotone – AS Roma 21.45…

- George Pușcaș a marcat pentru Novara in meciul cu Brescia din Serie B, scor 2-1. Fotbalistul roman in varsta 21 de ani traverseaza o perioada excelenta la noua lui echipa, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Benevento: este al șaselea gol marcat in sapte partide.Brescia au deschis scorul prin…

- Dupa infrangerea usturatoare cu AS Roma (scor 2-4), Napoli a obtinut doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Inter (scor 0-0) si ii cedeaza prima pozitie in clasament lui Juventus. Un singur punct le desparte pe cele doua echipe din fruntea ierarhiei, insa "Batrana Doamna" are si un meci…

- Maurizio Sarri, antrenorul fostului lider Napoli, e resemnat ca va pierde iar cursa cu Juve pentru titlu: "Daca ei vor invinge in toate meciurile, nu putem decat sa-i aplaudam. Noi incercam sa dam tot ce-avem mai bun". Numai un punct din ultimele doua etape, 2-4 cu Roma și 0-0 cu Inter, aseara, și Napoli…

- Ce gol a marcat Ciro Immobile! Atacantul lui Lazio a egalat cu o execuție magnifica la ultima faza a meciului de la Cagliari, scor 2-2, in etapa a 28-a din Serie A. Ciro a deviat cu calcaiul, de la marginea careului mare, peste portarul Cragno, mingea centrata de Andersson. Este fara indoiala una dintre…

- Presedintele clubului de fotbal Sampdoria, Massimo Ferrero, a recunoscut ca a gresit cand l-a demis pe antrenorul Walter Zenga, aflat acum pe banca altei echipe din Serie A, Crotone, scrie presa italiana. "A fost o greseala sa-l dau afara, daca m-as intoarce in timp nu as proceda la fel", a declarat…

- Liga Florilor la handbal feminin a programat in weekend partidele celei de-a 17-a etape. CSU Danubius a avut o deplasare lunga si grea la Cisnadie pentru confruntarea cu Magura, echipa care se bate cu sanse reale pentru treapta a treia a podiumului. Echipa pregatita de Valeriu Costea nu a jucat rau,…

- AS ROMA - AC MILAN LIVE in Serie A. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Derbyul etapei a 26-a din Serie A se disputa intre AS Roma și AC Milan, LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi ONLINE, de la 21:45. AS Roma are ocazia de a-și intari poziția a treia in clasamentul din Seria…

- Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, l-a laudat pe Ciro Immobile dupa prestația excelenta avuta in victoria cu FCSB, scor 5-1. "Jucatorii noștri au fost fantastici. Am facut niște sacrificii fantastice sezonul trecut pentru a ne califica in cupele europene. Am pierdut 1-0, iar sa fi ieșit din Europa…

- Cel mai tare site de statistica din lume, WhoScored.com, a publicat echipa ideala a etapei a 25-a din Serie A. Lazio Roma are 3 jucatori, cei mai mulți, in primul "11", urmata de AS Roma și AC Milan cu cate doi. Cei trei fotbaliști de la Lazio sunt fundașul Ștefan Radu, mijlocașul Luis Alberto și atacantul…

- Lazio și-a revenit exact inaintea returului de joi cu FCSB. Trupa romana e din nou pe loc de Champions League in Serie A, dupa victoria de pe teren propriu cu Verona, scor 2-0, prima dupa cinci meciuri. Ambele goluri au purtat semnatura golgheterului Ciro Immobile, “impotent” și el in ultima...

- Echipa de fotbal Napoli se mentine pe primul loc in Serie A, dupa victoria cu 1-0 obtinuta duminica pe teren propriu in fata celor de la SPAL.Singurul gol al partidei a fost marcat in prima repriza, in minutul 6, de brazilianul Allan, scrie agerpres.ro. Vezi golul AICIIn derbyul…

- AS Roma a invins sambata in deplasare pe Udinese cu scorul de 2-0 (0-0), in etapa a 25-a, si a revenit provizoriu pe podiumul Serie A, pe locul 3, cu 50 de puncte. Romanii au inscris prin Cengiz Under ('70) si Diego Perotti ('90). Sambata se mai disputa Genoa - Inter Milan si Chievo - Cagliari,…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Directorul sportiv al FCSB, Meme Stoica, a rabufnit dupa victoria elevilor lui Dica in fata celor de la Lazio, 1-0, in mansa tur a "dublei" din 16-imile Ligii Europa. Oficialul ros-albastrilor s-a enervat fiindca, in acceptiunea sa, exista multi "hateri" care desconsidera succesul, considerand ca,…

- In afara victoriei in sine care o mentine pe Steaua cu sanse destul de bune de a depasi „16”-imile Europa League, impotriva lui Lazio a fost prima victorie pe care ros-albastrii au izbutit-o in fata unei echipe italiene. Pana acum se intalnise de 12 ori cu 7 echipe din „Cizma” si nu izbutise decat…

- Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat in sferturi la turneul de la Doha, dupa ce a trecut in doua seturi de Anastasija Sevastova, locul 15 WTA, scor 6-4, 6-3. In runda urmatoare, Halep va juca impotriva lui Catherine Bellis, locul 48 WTA, care a trecut de Karolina Pliskova. Dupa meci, Simona Halep…

- Ryan Mason, de la Hull, s-a retras din fotbal, la doar 26 de ani. Acum un an, a suferit o fractura craniana. In ianuarie 2017, Mason a suferit teribil de pe urma unui contact dur cu Gary Cahill, fundașul celor de la Chelsea. Era minutul 12 al partidei de la Stamford Bridge. Mijlocașul nu și-a revenit…

- Atacantul imprumutat de la Inter se simte mai bine in Serie B, reușind un hat-trick duminica, in victoria cu Citadella, 3-1. "Și-au gasit varful. 4 goluri in 2 meciuri, Pușcaș și-a impus forța fizica", il lauda Gazzetta, notandu-l cu 8. Un gol in 700 de minute, contribuind la primul punct in Serie…

- Tripla pentru George Pușcaș in Cittadella – Novara. Internaționalul roman de tineret a reusit un meci mare in etapa a 25-a din Serie B. Puscas a deschis scorul in minutul 11, iar apoi a readus-o in avantaj pe Novara, cu un gol marcat in minutul 55. Novara a invins cu 3-1, tot atacantul roman fiind cel…

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona considera ca atacantul lui Juventus, Gonzalo Higuain, ar trebui sa fie titular in naționala Argentinei. Intr-un interviu acordat cotidianului El Popular, El Pibe de Oro susține ca Higuain este de 10 ori mai valoros decat atacantul lui Inter Milano,…

- Italia, etapa a 24-a din Serie A. Vineri, Fiorentina – Juventus. Napoli – Lazio, meciul care ne intereseaza. Program și rezultate. Vineri, 9 februarie 21.45 Fiorentina – Juventus Sambata, 10 februarie 16:00 Spal – AC Milan 19:00 Crotone – Atalanta 21:45 Napoli – Lazio Duminica, 11 februarie 13:30 Sassuolo…

- Marius Copil (93 ATP) s-a calificat astazi in optimile de finala ale turneului de la Sofia, dupa victoria in doua seturi reușita in fața olandezului Robin Haase, favorit 5 la turneul din capitala Bulgariei. Copil s-a impus cu 7-6 (5), 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 17 minute. ...

- Fostul antrenor al nationalei Italiei, Azeglio Vicini, cel care a calificat echipa la Cupa Mondiala din 1990, a murit la varsta de 84 de ani, au declarat, miercuri, oficialii Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC). Vicini a antrenat Italia in 1986 si 1991 si a condus echipa pana in semifinalele…

- Italia, etapa a 22-a. Juventus joaca sambata. Lazio evolueaza maine la AC Milan. Program și rezultate. Sambata, 27 ianuarie 19:00 Sassuolo – Atalanta 21:45 Chievo – Juventus Duminica, 28 ianuarie 13:30 Spal – Inter 16:00 Crotone – Cagliari 16:00 Fiorentina – Verona 16:00 Genova – Udinese 16:00 Napoli…

- Elise Mertens (22 de ani) s-a calificat in semifinale la Australian Open dupa victoria in fața Elinei Svitolina, scor 6-4, 6-0, și a vorbit despre relația pe care o are cu Kim Clijters și despre șansele ei la trofeu. "Este incredibil. Nu ma așteptam. Mai ales ca jucasem anul trecut impotriva Elinei…

- Adrian Stoian (26 de ani) și Vlad Morar (24 de ani) au marcat pentru Crotone, respectiv Panetolikos. Formația din Serie A s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Verona, in timp ce echipa din Grecia a remizat, 1-1, pe propriul teren cu Panionios. Vezi VIDEO cu golul lui Stoian! Pentru Stoian acesta…

- Lionel Messi (30 de ani) a marcat ultimul gol al Barcelonei in victoria obținuta duminica seara pe terenul lui Real Sociedad (4-2), in etapa a 19-a din La Liga. Argentinianul a stabilit astfel un nou record. Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria celor mai puternice cinci campionate…

- Federico Piovaccari, fostul atacant al celor de la FCSB, va evolua incepand din aceasta iarna la Ternana, ultimul loc din Serie B. Acesta nu a mai dorit sa continue alaturi de chinezii de la Zhejiang Yiteng, formație la care evolua din luna iulie a anului trecut. Italianul a jucat in Romania la FCSB…

- Liderul la zi al marcatorilor din Serie A a plecat departe de Roma sa se relaxexe. Ciro Immobile a ales sa petreaca scurta vacanța de iarna in Maldive, impreuna cu soția sa, Jessica, cu care a sarbatorit "poker"-ul semnat sambata, cu SPAL. Viitorul adversar al FCSB in "16-imile" Ligii Europa are 20…

- Supergolgeterul lui Lazio pare infricoșator pentru steliști, insa Ciro Immobile ar putea sa nici nu joace la București, intrucat clubul l-a pastrat pana acum doar pentru campionat. Doua meciuri contra lui Immobile sunau oricum ingrijorator, acum disputele din februarie arata și mai de speriat! Forma…

- Atacantul Ciro Immobile a inscris de patru ori sambata pentru Lazio, adversara FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League invingand-o cu 5-2 in deplasare pe SPAL Ferrara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal a Italiei, prima din retur. Stefan Radu a jucat pana in minutul…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XX-a a campionatului Italiei:AC Milan – Crotone 1-0 A marcat: Bonucci ‘54Adrian Stoian a fost integralist la Crotone, anunța News.ro.Benevento – Sampdoria 3-2Au marcat: Coda ’69, ’84, Brignola ‘90+1…

- Lazio a trecut in deplasare de Spal in etapa a 20-a din Serie A, scor 5-2, dupa un meci de senzație reușit de Immobile. Scorul a fost deschis de Luis Alberto (5), insa gazdele au egalat trei minute mai tarziu prin penalty-ul transformat de Antenucci. Din minutul 19 a ieșit la rampa Ciro Immobile, care…

- Fiorentina a smuls o remiza din meciul cu Inter in prelungiri, gratie golului marcat de Simeone in minutul 91. S-a incheiat 1-1 (Serie A, etapa XX), rezultat in urma caruia oaspetii mai fac un pas inapoi in lupta pentru titlul de campioana din Italia.

- Fiorentina a reușit sa smulga un punct lui Inter Milano, in partida disputata vineri seara, pe teren propriu, din etapa a 20-a din Serie A. A fost 1-1 pe „Artemio Franchi“, golurile fiind marcate de Simeone (’90+4), respectiv Icardi (’55). ...