- În pragul celei de-a 13-a ediții, Transilvania Jazz Festival are placerea de a gazdui importanți muzicieni de jazz ai momentului. Va invitam la un concert de excepție, pe scena Salii Radio, în 10 septembrie, începând cu ora 20.00, susținut de Zsolt Bende Quartet din Ungaria.…

- Artistul britanic Robbie Williams a sustinut, duminica seara, un concert de o ora si jumatate la festivalul Untold din Cluj-Napoca, in cadrul caruia a cantat un duet cu tatal sau si a impartit tricouri publicului, transmite Mediafax. Robbie Williams a urcat, duminica seara, pe scena principala a festivalului…

- Cand intram in luna august, neaparat trebuie sa vorbim si de traditionalul Festival „Strada Armeneasca” din centrul Bucurestiului. Este o manifestare culturala de inalta tinuta artistica organizata an de an de Uniunea Armenilor din Romania , aflata la cea de a VI-a editie. Asa cum s-a intamplat si la…

- Dupa ce un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Ion Neculce“ din Targu Frumos a realizat un videoclip despre situatia educatiei din Romania, pornind de la o declaratie gresit formulata a ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, aceasta a raspuns, scuzandu-se.

- Simona Halep a caștigat Marele turneu de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in finala pe Serena Williams. Performanța a fost cu atat mai surprinzatoare cu cat aceasta a venit pe iarba, o suprafața cu care romanii, in general, nu sunt familiarizați. Intr-un interviu acordat Tennis Channel, Simona Halep…

- Romania e absenta din grupele Ligii Europa incepand cu sezonul 2018-2019 si au trecut sase ani de cand n-a mai vazut grupele Ligii Campionilor. Desi multi sunt constienti ca lipsa valorii sta in spatele acestei caderi, periodic, Gheorghe Hagi da vina pe UEFA.

- Vara umple hotelurile de la malul marii, chiar daca preturile sunt mai mari in Romania decat pe litoralul bulgaresc sau chiar mai mari decat in Grecia. Multi romani cauta in continuare concedii aproape de...

- Kevin von Gamm a ajuns in Romania in anul 2004, iar din vara lui 2016 locuiește in Cluj-Napoca. Incepand cu 2011, a lucrat pentru companii IT consulting și de telecomunicații, iar de 3 ani este in echipa NTT DATA Romania.