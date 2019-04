Stiri pe aceeasi tema

- Rusia supravegheaza indeaproape regiunea Marii Negre si daca va fi nevoie 'va adopta masuri tehnico-militare suplimentare' in zona, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Grusko, intr-o prima reactie a Moscovei dupa ce NATO, reunita intr-un summit aniversar…

- Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagra, „Sea Shield 19”, organizat de Forțele Navale Romane, la care vor participa 2.200 de militari, incepe vineri și se va desfașura atat in apele teritoriale ale Romaniei, cat si in apele internaționale ale Marii Negre, conform Mediafax.Citește…

- "Sea Shield 19" - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care va avea loc in perioada 5-13 aprilie, va reuni 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene,…

- "NATO a sporit prezenta in regiunea Marii Negre din punct de vedere terestru, de exemplu prin noua prezenta multinationala de la Craiova, avem mai multa politie aeriana si am sporit prezenta navala cu nave din statele aliate in Marea Neagra. De asemenea, analizam si masuri alternative pentru a ne…

- Liderul PMP Eugen Tomac s-a intrebat, vineri, dupa ce Rusia a amplasat sisteme de rachete nucleare la Marea Neagra, daca o serie de eveniment din ultima perioada reprezinta simple coincidențe sau un plan al lui Liviu Dragnea.„Tradare sau doar prostie crasa? Apar informatii ca Rusia si-ar fi…

- Rusia se pare ca nu face doar presiuni in zona Marii Negre, ci instaleaza și sisteme de rachete nucleare. Informația a fost furnizata de Fox News care susținea ca exista imagini din satelit care arata ce se intampla la o baza din orașul Krasnodar, aproape de granița cu Ucraina.