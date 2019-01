Stiri pe aceeasi tema

- "Am batut-o doar o data in viata, asa ca nu pot spune prea mult despre acest meci. Doar ca va fi o uriasa provocare pentru mine. Este intotdeauna extraordinar sa joc impotriva Serenei deoarece de fiecare data trebuie sa invat ceva din meci. Trebuie sa fiu inteligenta, agresiva, trebuie sa o misc…

- Yastremska nu si-a putut stapani lacrimile dupa infrangerea cu 2-6, 1-6, venita dupa numai o ora si sapte minute de joc, insa a fost consolata la final chiar de adversara sa. "Ai jucat foarte bine, nu plange", i-a transmis fostul lider WTA jucatoarei din Ucraina, care nu era nici nascuta in…

- "De la primul meci cu Kaia Kanepi, Simona și-a dat drumul și va urca in acest turneu de la meci la meci. Urmeaza acum meciul secolului cu Serena Williams! De ce spun asta? Pentru ca Serena e acum intr-o revenire de forma, se apropie de valoarea ei maxima. Simona urca și ea spre varf acum.…

- Serena Williams și Simona Halep se vor infrunta in optimile de finala alea Australian Open. “Sincer mi-ar face placere sa joc in fața numarului 1 mondial. In același timp, mi-ar placea ca Venus sa caștige. N-am jucat cu numarul 1 de cand m-am intors, deci mi-ar placea. Oricum ar fi, voi fi pregatita…

- Simona Halep - Venus Williams, meci din turul al treilea de la Australian Open, se va juca, sambata dimineata, ora 10:00 in Romania (primul in deschiderea sesiunii de seara, ora 19:00 in Australia), si va fi transmis in direct de Eurosport. Decizie SOC a televiziunii australiene in timpul…

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open, dupa victoria cu 6-3, 6-7, 6-4 cu Sofia Kenin si o va infrunta pe Venus Williams in aceasta faza. Va fi un meci intre actualul lider mondial si un fost lider mondial.

- SIMONA HALEP SOFIA KENIN. Conform unui comunicat oficial, meciul dintre Simona Halep si Sofia Kenin va avea loc joi dimineata, in jurul orei 6:00 (ora Romaniei). Partida este a treia de pe arena centrala de la Melbourne a sesiunii de dimineata (ora 11:00 in Australia, 2:00 in Romania), dupa Viktoria…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, a fost numita principala favorita a primului turneu de Grand Slam al anului, Austranial Open.De asemenea, o alta jucatoare din Romania, Mihaela Buzarnescu, este cap de serie numarul 25, conform listei comunicate joi de organizatori.Serena Williams, jucatoarea…