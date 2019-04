VIDEO: Cei doi bărbați care au pătruns în sediul unei bănci prin perete au fost prinși Doi barbați de 34, respectiv 35 de ani, din județul Valcea, acuzați ca au comis un jaf ca-n filme, la o agenție bancara, in comuna Logresti, au fost reținuți, joi, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj. Aceștia au reusit sa patrunda in sediul unitații prin perete, profitand de faptul ca sediul … Articolul VIDEO: Cei doi barbați care au patruns in sediul unei banci prin perete au fost prinși apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

