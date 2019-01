Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de locuri de munca pentru romani in strainatate! Sute de posturi pentru oameni fara calificare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 1.007 locuri de munca: 800 muncitor necalificat…

- Patru turisti din Suedia si Finlanda sunt in continuare disparuti joi, la o zi dupa ce au fost surprinsi cel mai probabil de o avalansa in zona arctica a Norvegiei, au anuntat reprezentanti ai Politiei locale, citati de Reuters. Avalansa s-a produs miercuri in regiunea Troms din nordul…

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cei aproape 250.000 de pensionari care se regaseau, la sfarsitul lunii octombrie, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova, circa 500 dintre acestia au un statut cu totul special. Dupa zeci de ani de activitate in munca, acestia isi primesc pensiile nu in moneda nationala,…

- UEFA a anuntat, pe site-ul oficial, urnele pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European din 2020, care va avea loc la Dublin, la 2 decembrie, conform news.roUrnele sunt urmatoarele: Urna Ligii Natiunilor (4): Elvetia*, Portugalia*, Olanda*, Anglia* Urna 1…

- Xerox continua sa iși demonstreze angajamentul pentru sustenabilitate și obține certificarea EPEAT la nivel global pentru echipamentele cu tehnologia ConnectKey, gama Xerox VersaLink® și gama Xerox AltaLink®. Certificarea EPEAT, administrata de organizația americana Green Electronics Council, include…

- NATO a inceput astazi cele mai ample exercitii militare din ultimii 16 ani. La manevrele, care se desfasoara in Norvegia, participa 50 de mii de soldati din cele 29 de state membre si doua partenere - Suedia si Finlanda.