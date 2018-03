Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile domnului si ispitele trimise pe pamant, nu cele de pe insule, sa suceasca mintile oamenilor si sa-i abata de la calea cea buna! Baiat bun din fire si sufletist dar nestatornic, Aurel de la Insula Iubirii a facut-o din nou de oaie.

- Potrivit martorilor, suspectul ar fi cumparat un pachet de țigari, insa nu a dorit sa plateasca intrand in conflict cu membrii serviciului de securitate al magazinului."Am simțit o explozie. Credeam ca a explodat o roata. M-am apropiat la magazin și am vazut doi oameni pe jos. Angajații…

- Bianca are toate motivele sa fie geloasa! Liviu este fost concurent la ”Insula Iubirii” și, recent, a facut un compliment periculos, pe rețeaua de socializare, tocmai unei foste concurente a reality-show-ului. Este vorba chiar de Alexandra, o concurenta controversata a show-ului. Liviu i-a scris tinerei…

- George Becali l-a distrus pe pe arbitrul Ovidiu Hategan dupa prestatia centralului din meciul CFR Cluj - FCSB 1-1. Patronul ”ros-albastrilor” a contestat penalty-ul dictat impotriva echipei sale, dar si eliminarea lui Mihai Pintilii din repriza secunda. "E un rezultat bun pentru noi, dar prost…

- Diana de la “Insula Iubirii” a anunțat in urma cu doar cateva zile, ca este gravida. Vestea cea mare a fost facuta pe pagina sa de Instagram, unde a și atașat o imagine. Mulți au fost sceptici insa și nu au crezut-o pe fosta concurenta de la Insula Iubirii, scrie Libertatea.ro. Acum, Diana…

- La asta sigur nu se astepta! Nico, fosta concurenta la "Insula iubirii", a avut parte de o sperietura zdravana planuita de iubitul ei, Catalin. Nici el nu se astepta ca totul sa se intample astfel!

- Actualul numar 1 din PSD i-a dat replica fostului lider UNPR si, totodata, vicepremier in Guvernul Ponta, dupa ce Gabriel Oprea a ales ca, seara trecuta, dupa o luna perioada de tacere, sa transmita un mesaj pe o retea de socializare in care face dezvaluiri in privinta lui Dragnea. Seful PSD a reactionat,…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", stie cum sa isi tina admiratorii pe jar. Daca in urma cu cateva luni posta o fotografie in care isi tine mainile pe burta, acum a facut publica o alta imagine cu o burta mult mai mare.

- Jocurile de tip puzzle sunt foarte antrenante pentru minte, de aceea gasirea unor diferențe, dar și rezolvarea unor intrebari logice iți dezvolta capacitatea de asimilare a informațiilor. Fa testul de mai jos pentru a afla ce fel de personalitate ai.

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Potrivit statisticilor, numarul victimelor traficului de persoane a crescut cu aproape 27% în 2017 fața de 2016. Cele mai multe victime sunt tinere care sunt ademenite cu un loc de munca în strainatate sau cu o poveste de dragoste. "Numarul victimelor traficate în vederea…

- Am intrebat-o asadar adineaori pe Ana Gomes de ce a criticat asa PSD-ul, un partid frate, ca doar sunt socialisti si unii si altii. Uite cum crestin-democratii din PPE ii apara pe alde Orban si Kaczynski, pe unguri si pe polonezi, am zis eu, fals naiv. Ana Gomes: Ei bine, pentru ca sunt mai exigenta…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Cristiano Bergodi, uimit de victoria FCSB cu Lazio: ”Nu ma asteptam la infrangerea din tur”. Ce a spus despre Budescu și Gnohere. Fost antrenor al echipei Steaua, Cristiano Bergodi, a declarat ca nu se astepta ca Lazio sa piarda la Bucuresti (0-1), cu FCSB, in prima mansa saisprezecimilor de finala…

- Laura Cosoi a oferit detalii despre sarcina sa. Vedeta a marturisit ca a fost ingrijorata sa nu cumva sa aiba probleme. Actrița Laura Cosoi urmeaza sa devina mama pentru prima oara anul acesta . Ea va aduce pe lume o fetița, din mariajul pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pe blogul sau, Laura Cosoi…

- Gigi Becali a reacționat imediat dupa victoria FCSB-ului in fața Lazio. Finanțatorul FCSB considera echipa lui Dica are prima șansa. "E bucurie mare, nu? Speranțe au fost tot timpul. Credeam ca...

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- Robert Popescu, fosta ispita de la "Insula Iubirii", stie cum sa isi scoata in evidenta abdomenul perfect lucrat, dar mai ales sa profite de Ziua Indragostitilor pentru a demonstra iar ca este un barbat atent la fizicul sau.

- Este de departe cea mai frumoasa cantareata din Romania. Si, atentie, canta doar muzica populara. La 27 de ani, Vladuta Lupau nu doar ca-i de pus pe copertile revistelor glossy, dar e si foarte desteapta: este medic veterinar si doctoranda. Si cum Vladutei ii place tot ce-i frumos si mai ales luxul,…

- Diana de la "Insula Iubirii" s-a filmat in ipostaze de tot rasul. Fosta concurenta a vorbit despre faptul ca ea este cocosul in relatie, dar si despre semnul pe care il adreseaza tuturor celor care o vorbesc in sens negativ.

- Astazi ne gandim mai mult decat oricand la creația muzicala și la viața muzicala romaneasca de acum 100 de ani. Cand la Iași aveam o infloritoare stagiune de concerte și era inființata Societatea Enescu. O fila cu vechime de 100 de ani, a carei istorie este strans legata de istoria celei mai redutabile…

- Halep trecea printr-o schimbare de paradigma privind intensitatea jocului, agresivitatea loviturilor, poziționarea in teren, duritatea mentala excepționala, capacitatea de a depași momente dramatice (ultimele doua ar presupune și recunoașterea meritelor antrenorului Darren Cahill)… Credeam, inaintea…

- Valerica Gaman (28 de ani) a vorbit in prima sa conferința de presa la FCSB și a explicat de ce a ales sa vina la formația antrenata de Nicolae Dica. "Dar de ce sa n-ajung la Steaua, ce te mira așa? Cu siguranța a contat faptul ca Steaua se lupta in fiecare an la campionat, joaca in Europa, iar mie,…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Diana de la Insula Iubirii se pare ca a inceput deja sa treaca prin momente de cumpana cu Aurel, cel fata de care spunea ca este foarte atasata. Pe o retea de socializare, Diana Constantin a postat o fotografie in care afirma ca nu doreste sa-si lase iubitul sa plece de langa ea.

- Carmen Serban a marturisit ca este gata sa se marite in acest an, chiar daca nu a primit inelul de logodna. In plus, vrea sa devina si mamica. De asemenea, artista a povestit si cum a petrecut Revelion. A

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Nicoleta Dragne este in continuare una dintre cele mai controversate apariții dupa ce a fost ispita la “Insula Iubirii”. Fara sa iși propuna in mod special, dragostea a lovit-o cand se aștepta mai puțin și s-a indragostit in cadrul emisiunii de un concurent, pe care astazi vrea sa il dea uitarii.

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Anul acesta, vom avea vreme de primavara de Boboteaza, iar maximele vor ramane ridicate pana pe la mijlocul saptamanii viitoare. Abia atunci ne putem aștepta și la cateva zile de iarna autentica.

- Elena Elena. Citesc și intr-o zi aș vrea sa vad ceva scris depre tanti Marița, o femeie deosebit de blanda, harnica și credincioasa! Un an cu bucurii și impliniri va doresc! Elena crede, ca și mine uneori, ca scriu despre ai mei. Strabunica mea de mama, Marița, a murit la 92 de ani, alergand in ...

- Oana Roman a transmis cateva ganduri la inceput de an 2018, in care le recomanda tuturor sa nu aiba niciodata impresia ca li se cuvine ceva. Oana Roman, care nu a renunțat la visul ei de a locui in Franța , a transmis un mesaj prietenilor sai virtuali, la inceput de an. Oana Roman, care a aratat foarte…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.