- “La Voiture Noire”, cea mai scumpa masina din istorie, a fost vanduta cu 16,7 milioane de euro. Este vorba despre un model unicat produs de Bugatti, cumparat de un cumparator care a dorit sa ramana anonim. Masina a fost prezentata la Salonul Auto de la Geneva. Coupe-ul cu finsaje perfecte are transmisie…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Franța (CCFA) a publicat datele oficiale de vanzari pentru anul 2018, iar Dacia a avut și de aceasta data o evoluție pozitiva. Cea mai importanta veste este ca Dacia Sandero a fost pentru al doilea an consecutiv cea mai vanduta mașina in randul persoanelor…

- Un Ferrari F12 este cea mai scumpa masina second-hand scoasa la vanzare la Satu Mare. Anuntul a fost postat pe siteul www.autovit.ro. Pretul acestei masini este de 199.000 de euro. A fost fabricata in 2014 si are la bord 9.900 de km. Motorul acesteia dezvolta 740 de CP si are o capacitate cilindrica…

- Ei bine acum aratam si clientilor din Romania faptul ca modelul Toyota Corolla ramane si in acest an cea mai bine vanduta masina din lume. De fapt Corolla ramane si cea mai bine vanduta masina din istorie, detronand in urma cu peste doua decenii modelul VW Broscuta.…

