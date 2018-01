VIDEO Ce trebuie sa stie firmele despre noul regulament european de protectie a datelor. Primii pasi de implementare In aproximativ patru luni va intra in vigoare ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), iar firmele ar trebui sa inceapa sa lucreze la modificarile cerute de acest regulament. Am stat de vorba cu specialisti IT care au dezvoltat un soft care ajuta la aplicarea noilor reguli de protectie a datelor, pentru a afla care sunt firmele vizate si cum trebuie sa se pregateasca ele pentru a se feri de amenzi foarte mari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Din primavara anului viitor, in Romania, la fel ca in Europa, va intra in vigoare un alt regulament referitor la protectia datelor cu caracter personal. Firmele timisorene au fost invitate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis sa afle care sunt noile reguli.

- Luna martie a anului viitor va aduce intrarea in vigoare in toata Uniunea Europeana a unui nou regulament de protecție a datelor personale. Extrem de sever, acesta va ridica numeroase probleme la intrarea in vigoare, firmele timișorene fiind informate vineri, la sediul CCIAT, despre noul regulament.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu Camera de Comerț Britanico-Romana (BRCC) au organizat vineri, la Timișoara un seminar menit sa duca la prezentarea noului Regulament de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), care va fi aplicat obligatoriu din 28 mai…

- Camera de Comerț din Timiș in parteneriat cu reprezentantii Camerei de Comerț Britanico-Romane si Moore Stephens KSC, au organizat un seminar de prezentare spre aprofundare a Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Regulamentul va intra in viagoare incepand cu data de 28 mai 2018.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț Britanico-Romana, in parteneriat cu Moore Stephens KSC organizeaza maine de la ora 10.00, la sediul CCIAT un seminar de prezentare spre aprofundare a Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, in scopul planificarii…

- Power Net Consulting Romania a devenit Partener Gold al Forcepoint - companie americana care ofera servicii de securitate web, e-mail, date si solutii de securitate mobile. Parteneriatul a fost realizat de Power Net Consulting pentru a putea oferi clientilor sai cele mai noi si eficiente solutii…

- Camera de Comerț din Timiș și Camera de Comerț Britanico-Romana, in parteneriat cu Moore Stephens KSC organizeaza miercuri, 8 decembrie, un seminar in care va fi dezbatut Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Evenimentul are loc de la ora 10.00, la sediul CCIAT din P-ța Victoriei…

- Firmele romanesti care vor avea obligatia respectarii noului regulament european privind protectia datelor personale (GDRP), asa cum sunt magazinele on-line de exemplu, au la dispozitie un Ghid PDF orientativ de aplicare a GDRP, realizat de statul roman.

- Autoritatile publice si companiile private care prelucreaza date cu caracter personal sunt obligate sa numeasca un operator responsabil, iar acesta trebuie sa lucreze direct cu conducerea organizatiei si sa aiba un statut special, iar, in mod ideal, acesta ar trebui sa fie un jurist cu cunostinte IT,…

- Din luna mai 2018, adolescenții care nu au implinit 16 ani risca sa nu mai poata intra pe pagini de social-media și pe site-uri care solicita datele personale, scrie adevarul.ro. Este vorba de transpunerea in legislația tuturor țarilor UE a noului Regulament privind Protectia Generala a Datelor. Potrivit…

- Adolescenții care nu au împlinit 16 ani risca, de anul viitor, sa nu mai poata intra pe pagini de social-media și pe site-uri care solicita datele personale. Este vorba de transpunerea în legislația tuturor țarilor UE a noului Regulament privind Protectia Generala a Datelor,…

- La nivel mondial, doar 9% dintre companii respecta regulamentul european pentru protectia datelor, care va intra in vigoare in 2018. General Data Protection Regulation sau, pe scurt, GDPR, este cea mai mare schimbare legislativa la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani si va aduce amenzi de…

