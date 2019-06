Stiri pe aceeasi tema

- Maxi Nica, El Rumanol, este programator in Spania, dar canta rap despre condiția imigrantului roman acolo, despre „copiii diasporei”, despre „parinții care au schimbat acasa pentru o șansa”. Tannarul originar din Oradea a compus o melodie rap a doua zi dupa vot, dupa ce a stat 9 ore la coada in Castellon…

- O fetița de doar doi ani a fost descoperita intr-un apartament alaturi de cadavrele parinților ei. Fetița, pe nume Alexandra, era infometata și suferea de dezhidratare. Copila nici nu mai putea sa se mai miște de foame și de sete. Cauza decesului parinților ei nu este cunoscuta deocamdata, dar anchetatorii…

- „Vreau sa va fac o marturisire: probabil ca foarte puțini dintre dumneavoastra știu ca, inainte de a fi jurnalist, am fost, un pic, inginer. Și nu orice fel de inginer, ci constructor de cai ferate, drumuri și poduri. Daca viața ar fi curs altfel, in acești 30 de ani m-aș fi uitat cu tristețe la…

- „Va mulțumesc mult. E o surpriza totala. Nici nu imi imaginam lucrul asta. Surpriza și placerea e cu atat mai mare cu cat….”. E momentul in care lacrimile i-au inundat vocea fostului premier al Romaniei, Dacian Ciloș, aflat in vizita la Beiuș. Emoția i-a fost generata de faptul ca beiușenii…

- Barbara Isasi, solista trupei Mandinga a povestit pentru Unica.ro cum a invațat sa se machieze și de ce acest lucru s-a intamplat abia cand s-a mutat in Romania. „Eu sincer m-am apucat de make-up cand am ajuns in Romania. Inainte, in Spania ma mai dadeam cu putina pudra, dar nu stiam mai nimic despre…

- Mirel Radoi și jucatorii naționalei U21 au o relație cat se poate de buna, iar asta se poate observa foarte ușor la fiecare antrenament al echipei. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Spania de unde ofera cele mai noi informații din cantonamentul „tricolorilor".…

- Olimpiu Moruțan (19 ani) s-a obișnuit cu presiunea de la FCSB și așteapta turneul final de la vara, unde spera sa fie alaturi de naționala de tineret a Romaniei. Romaniei U21 efectueaza un stagiu de pregatire in Spania, in perioada 16-26 martie. Reporterul GSP.ro Vlad Nedelea și fotoreporterul Raed…