Stiri pe aceeasi tema

- Povestea laserului de la Magurele, poate cel mai ambițios proiect la ora actuala din Romania, a inceput in urma cu mai bine de 10 ani, cand cercetatorul francez Gerard Mourou și academicianul Nicolae Zamfir, directorul proiectului ELI-NP (Extreme

- Contratenorul Cezar Ouatu (38 de ani) a oferit detalii din culisele show-ului „X Factor“ din Marea Britanie, dezvaluind ca preselectiile au fost dure, dar si ca au fost mai multi romani inscrisi care nu au reusit sa treaca mai departe.

- Liviu Dragnea a avut parte de o zi pe care nu o va uita toata viața: fiul lui, Valentin, s-a casatorit! Liderul PSD, acum cu funcția de ”socru mare”, a mascat perfect presiunea politica, dar și a strazii, care-l apasa. (Super oferte la accesorii gaming) Dar nu a uitat ca protestatarii i-au promis ”coșmar”…

- In contextul unei epidemii fara precedent de pesta porcina africana, cotidianul Libertatea a incercat sa afle care sunt primele efecte economice si cum se descurca fermierii romani in fata valului de molima. In timp ce Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)…

- Venus intra in Balanta zilele acestea, adica semn de iubire: poti sa cunosti pe cineva si sa te indragostesti. Apoi, mai avem o eclipsa partiala de soare (11 august), asadar este vorba despre extreme: se vor schimba lucrurile dur si transant. Nu-i de joaca!

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Dupa patru ani de cand Comisia Europeana a recomandat țarilor membre sa elaboreze de urgența strategii pentru reducerea risipei alimentare, parlamentarii romani au reușit sa fi nalizeze un act normativ, recent promulgat de președintele Klaus Iohannis. Studiile arata ca jumatate din alimentele sanatoase…

- Trei romani acuzați de viol risca cate 23 de ani de inchisoare, in Spania, dupa ce ar fi abuzat, anul trecut, de o tanara din Paraguay. Procurorii din Sevilla cer, de asemenea, daune de peste 100.000 de euro. Sentința va fi pronunțata in luna septembrie.