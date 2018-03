Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Cristian Țanțareanu traverseaza o perioada critica. Cunoscutul om de afaceri a fost, din nou, internat in spital, iar veștile sosite din partea medicilor nu sunt tocmai imbucuratoare. Cristian Țanțareanu, care in aprilie va implini varsta de 74 de ani, a fost diagnosticat in 2011 cu cancer de colon,…

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Se anunta noi proteste de amploare, de aceasta data, insa, in fata ministerului Economiei. Federatia Sindicatelor Libere din Romania anunta, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, ca vor manifesta joi in fata ministerului, nemultumiti fiind de "neputința, neștiința, lipsa de viziune și…

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seara la INML, dar pana ieri nu a venit nimeni sa il ridice. Baiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal si Ianiv, care-i vor mosteni intreaga avere, o inmormanteaza pe Israela in țara ei natala, Israel. Sicriul…

- Astazi, in jurul orei 12:30, trupul neinsuflețit al lui Ion Voinescu, fostul mare portar al Stelei, a fost depus la Arena Naționala. Sicriul a fost depus in incinta zonei VIP de pe cel mai mare stadion al țarii. Ion Voinescu va fi inmormantat marți, la cimitirul Sf. Vineri, din București, la ora 12:00. …

- Sicriul cu trupul lui Ion "Top" Voinescu, fostul portar al Stelei care a murit vineri la aproape 89 de ani, va fi depus luni la Arena Naționala, in jurul orei 13:00. Staff-ul, conducerea și jucatorii celor de la CSA Steaua, liga a 4-a, vor fi prezenți luni la Arena Naționala pentru a-l omagia pe Ion…

- Ion Voinescu va fi depus la capela cimitirului Sfanta Vineri. ”Așteptam un raspuns și de la Federație”. Trupul neinsuflețit al legendarului portar Ion Voinescu, decedat, vineri, la varsta de 88 de ani, va fi depus la capeta cimitirului Sfanta Vineri din București. Familia a luat aceasta decizie, dupa…

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale fotbalului,…

- Davide Astori, fundașul și capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminca , intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa a 27-a din Serie A. Conform celor mai recente informații, Davide Astori și-a petrecut seara de…

- Zeci de locoitori ai sectorului Buiucani, protesteaza in aceste memente pe strada Alba Iulia din Capitala. Potrivit unor date preliminare, acțiunile de protest sunt impotriva unei construcții ilegale.

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- Lentoarea cu care se misca autoritatile locale din Capitala atunci cand vine vorba despre modernizarea infrastructurii rutiere si de transport din zonele in care apar cladiri noi de birouri este, deja, proverbiala. Traficul va deveni si mai aglomerat fata de prezent, in conditiile in care, in 2018,…

- Neagu Djuvara a fost inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Zeci de persoane au adus omagiu „ultimului mare boier din cultura romana”, intre ele numarandu-se Constantin Balaceanu-Stolnici si Nicolae Manolescu.Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului…

- Update 15:00 - A fost gasit corpul neinsuflețit al tinarului care a plecat la vinatoare și a disparut. Trupul tinarului a fost gasit de scafandri in aceasta dimineața, potrivit datelor preliminare, barbatul a impușcat o rața salbatica și a urcat in barca dupa prada, insa la scurt timp a disparut fara…

- Familia Ilenei Ciuculete a luat o noua decizie in ceea ce priveste trupul neinsufletit al artistei. Acestia doresc sa o mute la Craiova. Nici ca nu a trecut un an de cand s-a pronuntat moartea Ilenei Ciuculete, moarte ce a lasat in urma foarte multa durere si suferinta in sufletele oamenilor, dar si…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- In timp ce autoritatile incearca sa faca fata ninsorilor care dau peste cap traficul in Chisinau, dar si in afara acestuia, soferii din tara se descurca cum pot si monitorizeaza situatia pe trasee.

- Tanara de 19 ani, care a avortat singura in toaleta Institutului Mamei si Copilului din Capitala a depus plangere la Procuratura Generala. Despre asta a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Vieru, dar si juristii Asociatiei Promo-Lex, care au preluat cazul.

- Un barbat in varsta de maxim 40 de ani și-a pierdut viața joi, in Capitala. Trupul neinsuflețit al acestuia a fost vazut plutind pe lacul din Parcul IOR. Din primele informații, se pare ca trupul barbatului a fost zarit la aproximativ 20m de mal. Scafandrii au acționat imediat, recuperand cadavrul.…

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, va fi depus marti, 26 decembrie, ora 13,30, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat...

