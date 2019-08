Stiri pe aceeasi tema

- O bataie zdravana intre doi barbați și o femeie, la miezul zilei, pe o strada intens circulata din Buzau, a fost filmata joi la pranz dintr-un bloc de pe Unirii Sud. Pe inregistrare se vede cum tanara care țipa și incerca sa ii desparta pe batauși a fost trantita pe asfalt. Spiritele s-au calmat inainte…

- Lady Gaga are un nou iubit. Ce se intampla cu Bradley Cooper Dupa ce Lady Gaga s-a despartit de Christian Carino si Bradley Cooper i-a spus adio frumoasei Irina Shayk, toata lumea spera ca cei doi protagonisti ai peliculei A Star Is Born vor forma un cuplu si in viata reala. Mai mult, se zvonea chiar…

- Ești in București sau ești la un meci de box? Cine mai știe. Duminica dupa-amiaza, doi interlopi și-au dat intalnire in parcul Vacarești din Berceni, acolo unda s-au pus pe imparțit pumni și picioare, in incercarea de a-și stabili fiecare supremația.

- Temperaturile scazute din noaptea de marti spre miercuri si vremea în continua schimbare au dus la aparitia ninsorii în Muntii Rodnei, a precizat, pentru Agerpres, primarul orasului Borsa, Sorin Timis.

- Un barbat a facut cursa vieții lui, intr-un cimitir din Buzau, dupa ce a spart o biserica folosind o șurubelnița. Paznicul lacașului de cult a inceput sa-l fugareasca printre morminte, pentru a-l prinde.

- O tanara din Florida a fost arestata, dupa ce și-a agresat prietenul intr-un mod neobișnuit. Katie Lee Pitchford, 21 de ani, a fost reținuta de polițiști dupa ce și-a atacat prietenul, cu care era...

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe Unirii Sud. Un pieton lovit de autoturism, preluat de ambulanța pentru a i se acorda ingrijiri medicale. In timp ce se deplasa pe Unirii Sud din direcția Ramnicu Sarat catre Ploiești, la intersecție cu strada Patriei, un buzoian de 69 de ani nu ar fi acordat prioritate…