Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ibacka a organizat un Baby Shower pentru fetita ei, alEturi de toate prietenele sale. Andreae Ibacka mai are putin xi naxte, astfel cE a tinut sE organizeze xi ea un Baby Shower, mai ales cE acest lucru a ajuns sE fie foarte la modE in ultima perioadE.

- Deși are numai 11 ani, Irina Columbeanu are o mulțime de fani, care așteapta cu sufletul la gura postarile ei de pe rețelele de socializare, dar și de pe Youtube, acolo unde se ocupa cu vloggingul.

- Fostului premier si lider PLDM, Vladimir Filat, are astazi un motiv de bucurie. S-au implinit trei ani de cand se afla dupa gratii, iar asta inseamna ca i-au mai ramas de executat doar șase ani din termenul de noua ani la care a fost condamnat.

- Laura Cosoi sufera de claustrofobie. Actrița a recunoscut și a vorbit pentru prima oara despre o experiența traumatizanta care i s-a intamplat in urma cu un an. Laura Cosoi, in varsta de 36 de ani, a dezvaluit ca are o fobie vizavi de spațiile inchise și ca era la un pas de a intra intr-un șoc din cauza…

- Camelia Potec (36 de ani) a nascut recent o fetița de nota 10 . Chiar daca se afla inca in spital, chiar daca este asaltata de trairi și griji necunoscute pana acum, caștigatoarea medaliei de aur in proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Atena (2004) și-a facut timp sa vorbeasca cu jurnalistul…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Sportiva a nascut, marți, o fetița sanatoasa, care a primit nota maxima din partea medicilor. Anunțul a fost facut de Roxana Ciuhulescu, pe contrul personal de socializare, care este buna prietena cu celebra inotatoare. „Bucurie mare astazi! S-a nascut…