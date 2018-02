Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Adelina Pestrițu a anunțat ca este insarcinata, fostul ei iubit, artistul Speak pare sa fie de-a dreptul impresionat de ceea ce se petrece cu bruneta cu care s-a iubit atat amar de vreme. Mai exact, aflat in studioul de inregistrari, Speak a primit vestea cum nu se putea mai bine. ”Ma bucur…

- Adelina Pestritu a facut in urma cu putin timp marele anunt. Adelina Pestritu este insarcinata. In acest sens, nu am mai avut rabdare si ne-am jucat putin cu pozele, acolo unde ne-am putut forma o parere despre cum ar putea arata copilul Adelinei Pestritu cu Virgil Steblea. In mod evident, copilul ar…

- Shakira Isabel Mebarak Ripoll n. 2 februarie 1977, Barranquilla, Columbia , mai cunoscuta sub numele de scena Shakira, este o cantareata, textiera, actrita, dansatoare si producatoare columbiana.Potrivit wikipedia.ro, ea a debutat la inceputul anilor 39;90 in tara sa natala, devenind cunoscuta pe intregul…

- Faptul ca Mihaela Radulescu arata excelent la 48 de ani nu mai este un secret, dar mai toata lumea se intreaba cum a reușit sa iși mențina un corp de invidiat, o piele tanara și un par bogat și sanatos. Cunoscuta jurata de la Romanii au talent a decis sa dea in vileag secretul frumuseții pe care o pune…

- Ați auzit de actrița Taryn Manning? Nu sunteți chiar singurii, caci americanca de 39 de ani este puțin cunoscuta de publicul larg, cu excepția celor care vizioneaza serialul Orange Is The New Black. Caci da, in aceasta producție joaca Taryn Manning. Ei bine, dupa gala premiilor Screen Actors Guild,…

- A debutat ca actrita pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galati, in 1964. In perioada 1965-1973, a jucat la Nationalul din Timisoara, in piese precum ''Micul infern'' de M. Stefanescu, ''Regele moare'' de Eugen Ionescu, ''Mincinosul'' de C. Goldoni, ''Acesti ingeri tristi'' de D.R. Popescu. Din…

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie agerpres.ro.

- Una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania trece prin momente extrem de delicate. O persoana straina i-a spart contul de Instagram și a postat mai multe clipuri video cu artista, in care este in anumite ipostaze.

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia, presedinte OFSD Dambovita, saluta decizia privind numirea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei. Social-democrata Claudia Gilia ...

- O mica localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, unde temperatura medie în luna ianuarie este de minus 50 de grade Celsius, este cunoscuta drept cel mai friguros punct locuit de pe planeta. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scazuta temperatura…

- Oana Matache, sora Deliei, a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre cum i-a fost schimbata viata de cand a devenit mamica. Proaspata mamica sustine ca are o fetita sanatoasa, mancacioasa si linistita.

- Intr-un articol de pe blogul ei, Adelina Pestrițu povestește despre mutarea in casa noua și motivul pentru care a decis sa-și schimbe locuința. Ea spune ca locuia de cinci ani intr-un apartament cu doua camere, dar și-a dorit unul mai spațios, cu mai multe camere și pe care sa-l poata decora dupa gusturile…

- Cum isi rasfata proaspata sotie un milionar roman stabilit in America! A dus-o pe o insula pustie cu plaja privata, iar ea l-a rasplatit cum stie mai bine! Imaginile sunt spectaculoase!

- Jane Fonda este o actrita uimitoare si are un caracter foarte puternic, care a facut-o sa nu se dea batuta in lupta cu cancerul. Desi are considerabila varsta de 80 de ani, actrita emana multa energie si este decisa sa nu se dea batuta, desi a fost diagnosticata cu o boala crunta, cancer.…

- Calvarul continua pentru o cunoscuta prezentatoare de televiziune și actrița. Data afara din imobilul in care locuia, aceasta primește o noua lovitura. Chiar daca și-a pierdut casa, in urma contractarii unui credit in franci elvețieni, datoria acesteia catre banca nu s-a stins in totalitate.Astfel,…

- Emilia Ghinescu, una dintre cele mai apreciate si mai indragite interprete de muzica populara, a trait pana la 39 de ani atat de multe, incat daca ar asterne pe foaie tot, ar putea scrie un roman. Problemele de sanatate au facut-o sa fie la un pas de moarte si, din nefericire, ea nu si-a cunoscut niciodata…

- Consiliul de Securitate al ONU saluta convorbirile intercoreene de marti, sperand ca acestea vor deschide calea unei denuclearizari a peninsulei, a declarat miercuri presedintele in exercitiu al acestui for, ambasadorul Kazahstanului, Kairat Umarov, informeaza agerpres.ro. "Membrii Consiliului…

- A invocat motive de sanatate drept pretext pentru demisia din trustul Intact, unde lucra de ani buni. A luat pe toata lumea prin surprindere și a ales sa plece la inceputul acestui an. Totuși un motiv ar purea fi afacerea ei, care pare sa mearga foarte bine și careia poate dorește sa-i dedice mai…

- Actrita Gillian Anderson, interpreta rolului feminin principal din serialul de televiziune "The X-Files", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. In cadrul acelei ceremonii, care a avut loc luni, Gillian Anderson i-a adus un omagiu special Danei Scully din "Dosarele X", despre care a spus…

- Momente socante, joi seara, intr-un local din Cluj, unde una dintre cele mai iubite cantarete de muzica populara din Bistrita a fost batuta de cinci luptatori MMA, unul dintre ei fiind polițist. Cantareata a ajuns de urgenta la spital! Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Tranzactia, care ar urma sa se incheie in prima jumatate a lui 2018, a fost aprobata de consiliul director al Piraeus Bank, de Fondul de stabilitate financiara al Greciei (HFSF) si depinde de abtinere aprobarii autoritatilor din Romania. "Vanzarea operatiunilor noastre bancare din Romania reprezinta…

- Apa este singurul element din natura care exista in toate cele 3 stari de agregare – aceasta mai are o calitate pe care putin o stiu, dar pe care oamenii de stiinta au demonstrat-o: are memorie. Cunoscuta profesoara de yoga Dana Tupa considera ca apa nu este doar un element fizic, ci si unul […]

- Printul Harry si Meghan Markle au dat publicitatii trei portrete prin care marcheaza proaspata logodna, scrie digi24.ro.Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana, noteaza News.ro.

- Dincolo de tot ceea ce stim deja despre apa – este singurul element din natura care exista in toate cele 3 stari de agregare – aceasta mai are o calitate pe care putin o stiu, dar pe care oamenii de stiinta au demonstrat-o: are memorie! Cunoscuta profesoara de yoga Dana Tupa considera ca apa nu […]

- O cunoscuta jurnalista a dat exemplul Magdalenei Șerban, femeia care a omorat o tanara impingand-o pe linia de metrou, in privința modificarilor aduse Legilor justiției Ioana Ene Dogioiu a scris faptul ca PSD va salva criminala. Aceasta spune ca in urma schimbarilor pe care le face PSD, camerele…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara, Ileana Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa ce a acuzat probleme medicale. Potrivit Antena3.ro, artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare.Dupa ce au fost efectuate investigatii…

- Asociația Investitorilor Straini din Republica Moldova saluta inițiativa Ministerului Justiției de a reforma sistemul sancționator din țara noastra și a indeamna Guvernul, Parlamentul și Președintel țarii sa o susțina.

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei „Nu ne duce pe noi in ispita” din „Tatal Nostru”, cea mai cunoscuta rugaciune din tarile crestine, informeaza Reuters. „Aceasta nu este o traducere buna”, a declarat suveranul pontif intr-un interviu televizat,…

- Oamenii de stiinta au descoperit cea mai veche gaura neagra supermasiva descoperita vreodata, care ar avea de 800 de ori masa Soarelui nostru si s-ar fi format la 690 de milioane de ani dupa Big Bang, relateaza Courrier International si post-gazette.com. Gaura neagra, numita ULAS J1342+0928, a fost…

- Publicul este invitat sa o intalneasca pe Alessandra Stoicescu așa cum nu a mai vazut-o pana acum, altfel decat prin intermediul micului ecran, povestind cu generozitate despre acele mici și mari intalniri semnificative care au contribuit la devenirea sa umana și profesionala. Cunoscuta publicului…

- Cunoscuta de telespectatori drept o femeie pusa pe glume, care are tot timpul glumele la ea, Teo Trandafir se schimba radical, atunci cand iese in public. Mai ales atunci cand in preajma ei se afla un barbat.

- Un multipla campioana de maraton a fost ucisa în bataie. Cadavrul lui Zenash Gezmu, 27 de ani, a fost descoperit de poliția care a fost chemata la locuința sa din apropierea Parisului. Vecinii s-au alertat, dupa ce din casa sportivei s-au auzit țipete. Maratonista…

- Aida Parascan, cunoscuta de la MasterChef, a trecut prin momente teribile, dupa ce și-a taiat degetele la feliator. despre accidentul prin care a trecut a dat detalii la o emisiune de televiziune. Aida Parascan, care a trecut de-a lungul anilor, prin experiențe extrem de neplacute , a fost invitata…

- Comunitațile locale și intreprinderile de pe ambele maluri ale raului Nistru și peste tot in regiune vor beneficia de acorduri privind mai multe probleme sociale și economice, la care au ajuns parțile in procesul de reglementare transnistreana, a declarat Președintele in

- Actrita Cristina Stamate a murit, luni, la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fusese internata joi. Artista suferea de mai multe boli, scrie Mediafax. Cristina Stamate avea 71 de ani si a decedat, luni, cu putin inainte de ora 7.00. Medicii nu au facut public motivul decesului, intrucat artista nu…

- Tragedie fara margini pe scena teatrului romanesc. Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, s-a stins din viața, pe 23 noiembrie, in mod surprinzator, lasand o mare durere in inimile a milioane de romani.Tristul eveniment a șocat și reprezentanții marelui lanț de…

- Actrita Stela Popescu a participat la un eveniment monden cu doar doua zile inainte de a muri. Aceasta a facut mai multe fotografii alaturi de alte vedete prezente la gala. Fotografiile facute in urma cu cateva zile nu tradau nicio problema de sanatate, actrita parand intr-o forma de invidiat. Din pacate,…

- La cateva ore de la aflarea veștii morții Stelei Popescu, Nico face o declarație sfașietoare. Cunoscuta artista a postat un mesaj pe o rețea de socializare, gasindu-și cu greu cuvintele pentru a exprima durerea pe care o simte.

- Consumul de carne de pui prezinta numeroase beneficii pentru organism, doar daca identificam corect doi parametrii importanti: prospetimea si calitatea. De asemenea, este esential sa acordam o atentie deosebita atat modului de prezentare, cat si informatiilor de pe eticheta, cand vine vorba de produsele…

- Cunoscuta jurnalista si monarhista Marilena Rotaru declanseaza, pe Facebook, un atac devastator la adresa Principesei Margareta pe care o acuza ca si-a parasit tatal aflat pe patul de moarte, abdicand astfel de la toate dezideratele istorice si morale ale Casei Regale a Romaniei, doar pentru a sta cu…

- Cunoscuta prezentatoare de televiziune Ellen DeGeneres l-a acuzat pe Donald Trump ca ''incurajeaza americanii sa ucida elefanți'', dupa ce președintele a reautorizat importul de trofee provenind de la elefanții uciși in țarile africane, potrivit The Telegraph, citat de Agerpres.ro.

- Parlamentul European a aprobat astazi o rezoluție prin care au fost aprobate recomandarile Comisiei pentru Politica Externa, reflectate și in Declarația Finala a Comitetului Parlamentar de Asociere, co-prezidata de Iurie Leanca la finele lunii octombrie.

- Amigdalita sau, in termeni populari „rosu in gat”, este mai degraba o boala a copilariei si consta in inflamatia amigdalelor, care devin rosii. In sezonul rece, cele mai multe forme sunt provocate de virusuri, astfel ca tratamentul cu antibiotice nu are nici un efect, dimpotriva. Mult mai indicate…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat duminica, pe rețelele de socializare, nașterea celui de-al patrulea sau copil, o fetița, a carei mama este Georgina Rodriguez, actuala iubita a starului echipei Real Madrid, cvadruplu caștigator al Balonului de Aur.Fetița a venit pe lume intr-o…

- Adelina Pestritu a dezvaluit cine este partenerul ei! Invitata la un eveniment monden, cunoscuta bruneta a facut public biletul care a fost pus in dreptul scaunului ei, pe care era trecut atat numele sau, cat si un alt nume.

- Gina Felea, devenita cunoscuta dupa ce oferea locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino s-a reprofilat. Gina Felea, cunoscuta și ca ”diva de la Murgeni”, o romanca stabilita in Italia devenita cunoscuta pentru ca oferea tinerelor din Romania locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino,…

- Vestea ca Mihaita Castet a murit, a cazut ca un trasnet pentru familia si apropiatii acestuia. Tanarul bodyguard se afla in Spania, acolo unde plecase in urma cu cativa ani si a pierdut lupta cu cancerul, care ii aparuse la unul dintre rinichi. ( Vezi AICI mai multe detalii )

- Oana Savescu, nascuta și crescuta la Targu Jiu, este unul dintre cei mai apreciați designeri de rochii din Capitala. Cunoscuta targujianca devenea pentru prima data mama la inceputul lunii iulie, iar, duminica, Oana și-a creștinat fetița. Weekend-ul ce tocmai a trecut a fost unul special pentru designerul…