VIDEO / Ce obiceiuri ascunse are Minodora? Marco, fiul ei, a dat-o de gol la TV

- Astazi, in jurul orei 06.00, lucratorii din vama Siret au indisponibilizat un autoturism Volkswagen Polo in care au descoperit 280 de pachete de țigari de contrabanda. Mașina este evaluata la 9.000 de lei și era condusa de un ucrainean de 31 de ani. Pachetele cu țigari erau ascunse intr-un spațiu special…

- Joi, 29 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, interpreta de muzica de petrecere Minodora vine alaturi de fiul ei, Marco (9 ani), iar acesta va dezvalui in cadrul show-ului cateva lucruri neștiute despre celebra sa mama.

- Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, a devenit tata pentru a treia oara. Fotbalistul și iubita lui, Pilar Rubio, aveau doi baieței și iata ca a venit și al treilea. Sergio și Marco, ceilalți doi copii ai cuplului, vor implini anul acesta 4, respectiv trei ani. Intr-o postare pe Instagram, Sergio…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice.

- Astazi, la ora 18.15, va fi Echinoctiul de primavara. Dupa acest moment, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere. Echinocțiul (numit și echinox) este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Echinocțiul are loc de doua ori pe an: primul, in jurul…

- Termenul "echinoctiu" provine din cuvântul latin "æquinoctium", rezultat din combinarea cuvintelor "æquus" (egal) cu "nox, noctis" (noapte), potrivit Descopera. La momentul echinoctiului de primavara Soarele traverseaza ecuatorul…

- Pe Florin Busuioc il vedem in fiecare zi la Știrile Pro Tv, acolo unde prezinta rubrica Vremea, insa, pe cat de popular este pe micul ecran, pe atat de discret este cu viața personala. Florin Busuioc este indragit de o țara intreaga, este carismatic, are simțul umorului bine dezvoltat și, oricat de…

- Cu totii avem obiceiuri proaste, însa stiai ca unele sunt specifice semnelor zodiacale? Berbec Evita sa fii nerabdatoare! Rabdarea este o virtute, asa ca înainte de a actiona repede, trebuie sa înveti sa cântaresti lucrurile. Ia o pauza de la decizii si încearca…

- La prima vedere, orasul Santana nu are multe obiective care sa reprezinte atractii turistice in adevaratul sens al cuvantului. Oraselul aradean are insa o istorie veche si interesanta, care merita cunoscuta, macar de cei aflati in trecere prin localitatea aradeana. „Troia” Romaniei La Santana a existat…

- Psihologii au descoperit 7 obiceiuri zilnice care arata aspecte ascunse din felul de a fi al fiecaruia. Citeste in continuare si spune in rubrica de comentarii, daca tie ti s-au potrivit. Alimentatie organica Daca faci parte din categoria oamenilor care consuma alimente organice, fara pesticide,…

- Unul dintre cele mai raspandite obiceiuri in Biserica Ortodoxa este cel al pomenirii mortilor. In perioada Postului Mare, in fiecare zi de sambata se pomenesc mortii, moment in care bisericile sunt pline de persoane venite cu coliva, colac, vin si lumanari pentru a participa la slujba de parastas.

- Minodora a implinit 40 de ani a pregatit o petrecere pe cinste, alaturi de familie și cei mai buni prieteni. Artista a primit de la soțul ei, cadoul mult dorit. Minodora le-a aratat oamenilor, in cadrul emisiunii de la Antena Stars, cati invitati are si ce cadou a primit de la soțul ei. „Doar ce ne-am…

- Traditia Martisorului, veche de circa 8.000 de ani, este legata de prima zi de primavara, de credintele si practicile agrare ale dacilor, care confectionau, peste iarna, siraguri de pietricele albe si rosii, purtate la gat incepand cu 1 martie. In vechime, pe data de 1 martie,

- Începând din prima zi de primavara si pâna pe 9 martie se sarbatoresc Babele. Conform traditiei românesti, babele sunt personaje mitologice care apar la începutul lunii martie pentru a vesti venirea primaverii.

- O cantitate de 631 de kilograme de cocaina provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa, a anuntat politia, relateaza AFP. De o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro…

- Funcția rinichilor este extrem de importanta pentru sanatatea noastra, deoarece filtreaza 120-150 litri de sange zilnic. Prin urmare, aceste organe, situate sub coaste impiedica acumularea de deșeuri și fluide in organism, stabilizeaza nivelurile de electroliți, produc eritrocite, regleaza tensiunea…

- Un sucevean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Seritan, la primele ore ale zilei de…

- Procesul de imbatranire este inevitabil, insa cu totii ne-am dori ca aceasta etapa din viata noastra sa ne prinda in forma. Tindem sa credem ca daca dormim suficient sau folosim o crema anti-imbatranire este de ajuns, insa s-ar putea sa gresim chiar in privinta acestor aspecte.

- Dinamo-FCSB 2018 online: "Se știe ca, dupa meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele importante ale Europei au probleme in campionat. Probleme de concentrare in primul rand. Dar sunt și alți jucatori in lot la Steaua. Imaginați-va ca la noi, pe postul de fundaș stanga, sunt…

- Saptamana Clisei sau Saptamana Alba este cea care face legatura dintre perioada consumului de carne și lactate și cel de post, ultima saptamana in care se mai mananca orice fel de carne. Zilele de sarbatoare sunt sambata și duminica. Ultima zi in care se pot manca preparate din carne, inaintea Postului…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- Considerate comori ascunse ale naturii, valoarea trufelor este des comparata cu cea a pietrelor pretioase. Din natura se hraneste si businessul lui Radu Rughinis, un antreprenor care a invatat sa caute banii la zeci de centimetri sub pamant.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- O noua victorie pentru “Șepcile roșii” Echipa lui Adrin Falub a caștigat miercuri, al doilea amical al iernii, cu Unirea Alba Iulia, scor 3-1. Meciul a început excelent pentru "studenți", cu doua goluri marcate rapid. Hațiegan a deschis scorul în minutul 5, iar Salcau a majorat diferența…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea, au descoperit si confiscat, peste 11.000 pachete cu tigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera ...

- Festivalul de Colinde, Datini si Obiceiuri de Iarna la Ucraineni are loc sambata, 20 ianuarie, la Sighetu Marmatiei, de la ora 11.30. Evenimentul este organizat de Uniunea Ucrainenilor din Romania, Filiala Maramures si Biserica Ortodoxa Ucraineana din Sighetu Marmatiei.

- Aproape 750 de kilograme de cocaina au fost confiscate in urma unei operațiuni comune a poliției din Spania și Portugalia. O parte din droguri au fost gasite ascunse in ananași importați din America Latina.

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele din Romania. Barbatul a povestit intr-o emisiune tv cum si-a pierdut mustata. A facut un pariu cu Minodora, mizand pe faptul ca artista nu poate sa faca zece ture de stadion, insa a facut cincisprezece. In acel moment, Minodora i-a…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association. Pana in prezent se…

- Minodora a comentat pe marginea unei eventuale sarcini și despre posibilitatea de a mai avea un copil. Minodora fost invitata in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, unde a vorbit despre o eventuala sarcina și posibilitatea de a avea un al doilea copil. Artista este casatorita și este mama unui baiat .…

- Sfântul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important între sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mântuitorului pe pamânt. Sfântul Ioan Botezatorul se sarbatorește…

- De Boboteaza in mai multe localitati din Dolj traditiile crestine sunt imbinate cu cele laice, astfel ca la Calafat si Cetate va avea loc sambata traditionalul ceremonial al aruncarii crucii in Dunare care trebuie recuperata de cel mai iute dintre barbati care o aduce la mal, iar la Bailesti, potrivit…

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- "Manifestanții sunt de doua feluri: cu agende politice și sincer preocupați de soarta justiției. Primii sunt ceva mai bine informați, dar manipuleaza la greu, de asta vedem mulți mercenari GOLD in fruntea luptei pentru justiție, serviciile lor au fost achiziționate de cine are interes politic, iar…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza cuprinde, pe langa sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Incepand…

- Exista multe obiceiuri si superstitii legate de prima zi din noul an, in care se sarbatoreste Sfantul Vasile cel Mare. In ziua de Sfantului Vasile cel Mare e bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia ...

- Speranta pentru un nou inceput si un viitor mai bun este punctual comun al sarbatorii Noului An pe mapamond. Popoarele marcheaza prin obiceiuri diverse sfarsitul unei perioade si intrarea in cea noua. De Anul Nou, in Danemarca, oamenii obișnuiesc sa sparga farfurii in ușa vecinilor. Se considera ca…

- ROMANIA. Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la romani "Ingropatul Anului", denumirea de "Revelion" apartinand timpurilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cartii "Zile si mituri", asemanator divinitatii, timpul…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii, obiceiuri, dar si surperstitii. Aproape in fiecare colț al globului atat adulții, cat și copiii așteapta miracolele de Anul Nou. In Anul Nou sunt concepute cele mai secrete dorințe și cu mare credința se așteapta implinirea lor. Citește și MESAJE DE ANUL NOU…

- Un cetatean ucrainean care intentiona sa intre pe teritoriul Romaniei la bordul unui autoturism, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, s-a ales cu o paguba de aproape 10.000 de lei, dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii de la granita.Potrivit celor afirmate de ofiterul ...