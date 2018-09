Mai bine de opt ore au stat liderii PSD in ședința Comitetului Executiv al Partidului sa dezbata scrisoarea "dizindeților" care cereau demisia lui Liviu Dragnea de la șefia partidului. In tot acest timp tensiunea s-a resimțit din plin inafara ușilor inchise, iar unele conflicte intre membrii PSD s-au dus și afara pe holurile din Parlament. Vezi un videoreportaj marca HotNews.ro cu imagini inedite surprinse in ziua in care Dragnea a rezistat pentru a treia oara unei tentative din interiorul partidului de a fi dat jos de la conducere.