Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Sigfried Mureșan susține ca Romaniei ii lipsește o guvernare buna pentru a gasi soluții pentru problemele de zi cu zi care ii framanta pe romani, precizand ca a primit multe felicitari pentru modul in care cetațenii apara valorile europene."De doi ani de zile, peste tot unde…

- Zeci de mii de oameni au participat la evenimentele de la Alba Iulia Zeci de mii de oameni au participat la evenimentele de Centenar de la Alba Iulia, 1 decembrie 2018. Foto: Carmen Vulcan Întreaga atentie s-a mutat, dupa - amiaza, catre Alba Iulia, unde presedintele Klaus Iohannis a inaugurat…

- Carutasii din Covasna au ajuns la Alba Iulia, in Capitala Marii Uniri. Au parcurs aproape 300 de kilometri cu carutele, in noua zile, pentru a simti cu adevarat spiritul romanesc in ziua in care Romania implineste 100 de ani.

- Au parcurs aproape 300 de kilometru cu caruțele pentru a simți cu adevarat spiritul romanesc in ziua in care Romania implinește 100 de ani. Dupa noua zile, caruțașii din Covasna au ajuns la Alba Iulia, in Capitala Marii Uniri. Mai multe convoae de carute trase cai si insotitorii au plecat in 25 noiembrie,…

- Expozitia “Comunismul in Romania” propune o privire asupra fenomenului represiunii si rezistentei anticomuniste, abordeaza teme precum ideologia comunista, cucerirea puterii in Romania, Securitatea, colectivizarea, viata cotidiana, politicile demografice.

- Scriitorul Cristian Tudor Popescu alaturi de jurnaliștii Moise Guran și Teodor Nița, dezbat la Alba Iulia soarta Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. ” Ce a fost, ce putea sa fie și unde mergem de aici? Iși merita romanii Romania?” sunt punctele pe care cei trei le dezbat alaturi de cetațenii din…

- Prețurile la cazare in Alba Iulia și in localitațile din apropiere, in preajma zilei naționale, au explodat. Asta face face ca puțini romani de rand sa iși permita sa participe la sarbatoarea celor 100 de ani de Romania. Este și cazul a cinci frați raspandiți prin lume, care ar vrea sa vina și sa se…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…