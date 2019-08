Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a vorbit, la Constanța, despre reproșurile pe care poate sa i le aduca președintelui Klaus Iohannis. Premierul a enumerat doar trei, spunand ca are foarte multe. A ales pe cele care fac referire la atitudinea lui Iohannis fața de romanii care nu l-au votat, faptul ca evita sa discute…

- Viorica Dancila a spus, vineri, 30 august, la Constanța, ca nu iși va da demisia de la conducerea Executivului. „Vom merge in Parlament. Vom merge cu o formula de Guvern. Daca acea formula va cadea, Guvernul nu va cadea, avem rabdare, suntem oameni calmi, echilibrați, poate obținem consens",…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca respinge propunerile de ministri ai PSD, Viorica Dancila i-a atacat pe rand atat pe seful statului cat si pe liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre care spune ca sunt „imaturi” si „egoisti”. „Doi domni cu pretentii de barbati de stat”,…

- "Am urmarit cu profunda dezamagire spectacolul dat de candidatul la alegerile prezidențiale Klaus Iohannis, care nu și-a ințeles rolul constituțional nici dupa cinci ani de cand ocupa aceasta funcție. Atitudinea lui Iohannis nu este suprinzatoare, de 2 ani și jumatate se folosește de funcția pe care…

- Președintele le-a spus ambasadorilor romani, marți, ca va comenta astazi criza guvernamentala in care ne aflam, dar și ca orice soluție va gasi, va fi una constituționala. Potrivit surselor citate de Antena 3, președintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga propunerile de miniștri interimari…

- Victor Ponta se declara dispus ca partidul sau, ProRomânia, sa susțina un alt guvern sau sa „intre cu miniștri” la guvernare „daca trebuie”, argumentând ca trebuie sprijinita „orice soluție care sa rezolve criza cât mai repede”.„Exista…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca formasiunea pe care o conduce va astepta depunerea unei motiuni de cenzura, asa cum a anuntat PNL, si o va vota, pentru ca PSD sa paraseasca puterea. Kelemen subliniaza ca premierul Dancila are optiunea de a demisiona, pentru a nu fi umilita de un vot in Parlament.

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…