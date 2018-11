​VIDEO CE Handbal (f): Victorii pentru Serbia, Danemarca și Muntenegru (Rezultatele zilei)

Momentul în care Katarina Krpez Slezak (11 goluri) este desemnata jucatoarea meciului:



Player of the match award presented by @Salming_Hand , with 11 goals, goes to Katarina Krpez Slezak from @rssrbije \uD83D\uDD25#ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/VcP4fGwd9l — EHF EURO (@EHFEURO) November 30, 2018

În duelul scandinav al Grupei A, Danemarca a trecut cu 30-29 de Suedia, dupa ce daneza Sandra Toft a aparat o aruncare de la 7 metri în ultima secunda a partidei. Cu șapte goluri din noua aruncari, Mette Tranborg a fost principala marcatoare a danezelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — EHF EURO (@EHFEURO) November 30, 2018În duelul scandinav al Grupei A, Danemarca a trecut cu 30-29 de Suedia, dupa ce daneza Sandra Toft a aparat o aruncare de la 7 metri în ultima secunda a partidei. Cu șapte goluri din noua aruncari, Mette Tranborg a fost principala marcatoare a danezelor…

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de handbal feminin a debutat aseara, cu partida dintre gazda competitiei, Franta, si campioana olimpica en-titre, Rusia, din grupa B. Astazi se joaca meciuri in grupele A (Serbia – Polonia si Danemarca – Suedia) si cealalta partida din grupa B (Muntenegru – Slovenia). Sambata,…

- Campioana mondiala la handbal feminin, Franta, a fost invinsa, joi, de campioana olimpica Rusia, cu scorul de 26-23 (11-10), in meciul de deschidere, contand pentru grupa B a Campionatului European. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele…

- Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, efectueaza o vizita de lucru la Bratislava, unde participa la intalnirea la nivel inalt „Prietenii Coeziunii", la invitația prim-ministrului Republicii Slovace, domnul Peter Pellegrini. In perspectiva preluarii de catre țara noastra a Președinției…

- Campioana olimpica en titre, Rusia, a fost invinsa surprinzator de selectionata secunda a Romaniei, cu scorul de 25-24 (11-12), vineri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in partida de debut a editiei a 50-a a Trofeului Carpati la handbal feminin. …

- Niculescu și Buzarnescu, in semifinalele de dublu de la Limoges. Se joaca sambata. Ana Bogdan, eliminata in sferturile de simplu. Sambata, de la 13.30, in semifinalele probei de dublu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, principalele favorite, vor intalni perechea Veronika Kudermetova (Rusia)/ Galina…

- Competiția DefCamp Capture the Flag și-a desemnat finaliștii, dupa etapa de calificari online desfașurata în perioada 22-23 septembrie. S-au înscris aproximativ 1.000 de participanți din 97 de țari, iar organizatorii estimeaza peste 3.800 de jucatori unici. Prima faza a constat…

- Presedintii si reprezentantii celor 12 state participante la Initiativa celor Trei Mari (I3M) și-au incheiat, marți, cele doua zile de intalniri și dezbateri și au hotarat care sunt obiectivele privind dezvoltarea economiei, intarirea coeziunii UE si imbogatirea legaturilor trasatlantice. (Descarcați…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…