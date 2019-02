Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca nu a acumulat prea multe kilograme in plus pe timpul sarcinii, dar și mersul la sala de fitness au ajutat-o pe frumoasa afacerista din Targu Jiu sa revina intr-un timp record la silueta de dinainte. Deși a devenit pentru a doua oara mamica in urma cu nici doua saptamani, frumoasa Elena Condescu,…

- "Memelușa" a nascut in urma cu o luna o fetița perfect sanatoasa și traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei. Jurnalista este topita dupa micuța Katia și petrece tot timpul alaturi de fiica sa.

- Adela Popescu a fost vizitata de cea mai buna prietena imediat dupa ce a nascut. Adela Popescu a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta și partenerul ei de viața, Radu Valcan, au devenit parinții unui baiețel. Imediat dupa ce a nascut, vedeta a fost vizitata de partenerul de viața, dar și de prieteni.…

- Adela Popescu a nascut duminica dimineața, 9 decembrie, un baiețel perfect sanatos, iar cei doi parinți sunt foarte mandri și bucuroși. Radu Valcan i-a fost alaturi in fiecare moment Adelei. Ambii parinți au publicat fotografii din spital și au marturisit ca sunt foarte fericiți, potrivit click.ro.…

- Un copil sanatos a fost nascut de o femeie cu ajutorul unui uter transplantat de la un cadavru. Transplantul a fost efectuat in 2016, in orașul brazilian Sao Paolo. Femeia care l-a primit s-a nascut fara uter, scrie libertatea.ro.

- Sammy Woodhouse avea doar 15 ani cand i-a dat naștere unui baiat rezultat dupa ce a fost violata de pedofilul Arshid Hussain. Acesta din urma a fost dovedit ca a batjocorit mai multe fete, iar in 2016 a fost trimis la inchisoare pentru 35 de ani. Sammy a crezut ca a scapat de coșmarul numit Arshid…

- S-a stins la varsta de 77 de ani fostul international Bujor Halmageanu. Nascut pe 14 februarie 1941, la Timisoara, Bujor Halmageanu a adunat 17 selectii la echipa nationala si a jucat peste 200 de partide in prima liga din Romania. Fostul fundas a evoluat la Politehnica Timisoara, Steaua Bucuresti,…