Stiri pe aceeasi tema

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase par a fi in relații bune. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu o cina in familie, unde apare și langa actualul inca sot, in ceea ce constituie prima lor apariție publica de cand a anunțat divorțul. INCREDIBIL. Cati bani a cheltuit Brigitte Sfat…

- Brigitte Sfat pare ca a trecut de separarea de Ilie Nastase, insa isi cauta un barbat cel putin la fel de potent financiar. Brigitte Sfat viseaza la un barbat cu bani, deoarece a fost obisnuita sa traiasca pe picior mare.

- Aflata in plin scandal pe tema divorțului de Ilie Nastase, Brigitte Sfat se pare ca și-a varsat nervii asupra Amaliei Nastase, fosta soție a marelui tenisman. Brigitte Sfat a facut publica o conversație cu Amalia Nastase, iar mesajele transmise evidențiaza ca intre cele doua securea razboiului nu a…

- Brigitte Sfat i-a trimis un mesaj uneia dintre fiicele Amaliei Nastase pentru a-i reprosa anumite lucruri, dar cea din urma a reactionat total neasteptat. Ilie Nastase, surprins cu NOUA IUBITA. Cum a reactionat Brigitte Sfat Brigitte Sfat, o noua acuza la adresa lui Ilie Nastase. "M-am…

- Brigitte Sfat , dupa divorțul de Ilie Nastase. Bruneta și fostul tenismen se afla in plin divorț, insa au decis sa ramana in relații bune. Vedeta a declarat ca și-a vazut soțul la brațul altei femei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit faptul ca el deja a inceput sa iasa cu alte femei, iar aceasta…

- Brigitte Sfat porneste un nou scandal? Vedeta a facut publica o conversatie intre ea si Amalia Nastase in care nu par sa se inteleaga deloc. Bruneta a scris si cateva mesaje dure pentru fosta sotie a lui Ilie Nastase.

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…

- Brigitte Sfat s-a confruntat cu probleme de sanatate in primele luni ale anului 2018. Vedeta sustine ca din cauza situatiei cu Ilie Nastase a avut o cadere nervoasa si a facut herpes pe aproape tot corpul.

- Brigitte Sfat vrea sa pastreze numele soțului, dupa divorț, așa cum au procedat și celelalte foste soții ale lui Ilie Nastase. „Inca nu am discutat cu Ilie despre divorț, chiar daca am depus actele inca de pe 12 octombrie anul acesta. Ilie a aflat despre divorț din presa. Da, vreau sa-mi pastrez numele…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Bruneta a dezvaluit care a fost principalul motiv pentru care a decis sa introduca acțiunea de divorți, precizand, totodata,…

- Brigitte Sfat a spus ca divortul a fost necesar in cazul sau, dar stie ca va ramane prietena cu Ilie Nastase. Brigitte Sfat, primele declaratii despre NOUL IUBIT "Asa cum s-au intamplat faptele, divortul a fost necesar. De ce sa ma afecteze? Viata merge inainte. Cand o sa intalnesc…

- Brigitte Sfat iși face griji și pentru cat de greu ii va fi sa aleaga pe cineva. Brigitte Sfat, DECIZIE RADICALA dupa ce a bagat DIVORT de Ilie Nastase. MESAJ ULUITOR pentru PRIETENI "Sunt constienta ca sunt pachetul complet si multi ma considera un pont, o carte castigatoare. Am bani,…

- Vestea ca Brigitte Sfat a inaintat actiunea de divort, pare sa-l fi afectat destul de tare pe fostul jucator de tenis. Fapt pentru care, acum, Ilie Nastase este in cautarea unei vacante linistite in care sa se detaseze de toate probleme.

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Brigitte Sfat incepe sa simta lipsa banilor, asa ca a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cheltuielile din cluburile sau restaurantele de fite. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte Sfat a marturisit ca L-A INSELAT "Mesaj informativ pentru prietenele care se lipeau de…

- Ilie Nastase nu este incantat de decizia sotiei sale si a decis sa plece din tara. In plus, pentru ca lucurile sunt destul de serioase, Ilie Nastase si-a schimbat si numarul de telefon pentru a nu mai putea fi contactat de Brigitte Sfat, scrie SpyNews. Ilie Nastase, GEST ULUITOR dupa ce Brigitte…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte Sfat a recunoscut ca l-a inselat pe Ilie Nastase si a facut totul public prin intermediul contului personal de socializare. Bruneta este decisa sa indrepte lucrurile si sa se intoarca cu fata spre Dumnezeu. A

- Brigitte Sfat a facut, dupa mai multe tentative esuate, primul pas spre despartirea de Ilie Nastase. Chiar de ziua ei de naștere, bruneta a intentat actiune de divort. Femeia a sarbatorit cum se cuvine acest demers.

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase au avut o conventie matrimoniala, adica un act prin care ambii parteneri isi dau acordul in scris ca bunurile dobandite in timpul casniciei sa nu fie impartite dupa ce divorteaza. Astfel, bruneta ramane cu trei case, masini, doua afaceri, dar si bijuterii si accesorii…

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- La doar cateva ore dupa ce s-a aflat ca Brigitte Sfat a mers la Tribunal pentru a divorta de Ilie Nastase, bruneta a postat un mesaj pe retelele de socializare, acolo unde explica de ce nu a mers la notar.

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Anunțat deja de mult prea multe ori, divorțul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este a devenit, acum, realitate dupa ce soția marelui tenisman a depus, chiar de ziua ei de naștere, actele necesare pentru desparțirea oficiala.

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat aveau o relație inca din anul 2010, iar in 2013 au decis sa iși uneasca destinele și s-au casatorit. Totuși, anul trecut relația lor a devenit din ce in ce mai grea, aparand certuri constante și scandaluri care vizau aventurile fostului mare tenismen.

- Brigitte Sfat divorțeaza de Ilie Nastase. Focoasa bruneta se pare ca nu a mai rezistat și a depus deja cererea de divorț. Brigiite Sfat și Ilie Nastase au avut parte in ultimii ani de o casnicie cu multe suișuri li coborașuri. Cei doi ba s-au certat, ba s-au impacat, insa acum lucrurile se pare ca au…

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…

- Brigitte Sfat, fosta soție a tenismenului Ilie Nastase, și-a facut o noua intervenție chirurgicala in Turcia, la sfarșitul anului trecut. Apropiații spun ca bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a gasi secretul tinereții fara batranețe.

- Sotia lui Ilie Nastase este foarte atenta la astectul fizic, de aceea a trecut de mai multe ori pragurile clinicilor de chirurgie estetica. Ultima data s-a intamplat in urma cu doar cateva zile. Brigitte a ajuns in Turcia, pentru o noua interventie.A

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- A mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a “recidivat”. In Ajun de Craciun, Brigitte Sfat a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile.…

- Dezvaluiri fara precedent ale sotiei unui fost senator celebru. Aceasta si-a deschis sufletul si a povestit amintiri din perioada in care a fost in puscarie. Sotia lui Ilie Nastase, Brigitte Nastase a rememorat momentele cand se afla in spatele gratiilor.Citește și: De unde atația bani?! Averea…

- Brigitte Sfat a dezvaluit ca a vrut sa divorteze de Ilie Nastase, dar ca fostul tenismen a convins-o in ultima clipa sa mai ofere o sansa relatiei. „Eu am fost pe punctul de a pleca din aceasta relatie si el a fost cel care m-a rugat sa nu fac lucrul asta. Am fost in fata notarului cu el,…

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta. "Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care in ‘72 a castigat… Nu, intre noi este o relatie om – om. Tot respectul pentru cariera…

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns la notar pentru divorț, insa fostul tenismen și-a dat seama ca iși iubește soția, motiv pentru care i-a mai cerut o șansa. Bruneta a povestit totul in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Brigitte Sfat și-a dorit sa divorțeze. A ajuns la notar, insa Ilie a reușit…

- Brigitte Sfat și-a scos cateva randuri de piele de pe fata. "Mi-am facut un tratament la nivelul pielii. Am avut doua zile ca un fel de fasa. Mi s-au scos cateva randuri de piele de pe fata. Am facut si un vaccin pentru cresterea parului. Peste doua luni fac 41 de ani. Mai incercam chestii…

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…