- In ajunul Craciunului, Victor Slav s-a bucurat de cateva momente frumoase alaturi de fiica lui și a Biancai Dragușanu. Copila a fost entuziasmata de cadouri, iar tatal ei s-a straduit sa-i ofere un Craciun pe care o sa-l țina minte. Victor Slav a postat, in Ajunul Craciunului o fotografie emoționanta…

- Liviu Antal (29 de ani) și iubita sa sunt in vacanța in Brazilia unde se recreeaza, insa au avut timp sa viziteze și cateva locuri interesante. Fotbalistul, care tocmai s-a desparțit de Zalgiris, a postat doua imagini pe contul sau de Instagram cu care și-a speriat fanii. Antal și iubita sa s-au pozat…

- Sarah Michelle Gellar are un fizic de invidiat. Actrița de 41 de ani nu are probleme cu kilogramele, nu-i de mirare ca nu are niciun cantar in casa. Blonda e mai putin obsedata de propriul aspect fizic dupa nașterea celor doi copii si spune ca face in continuare exercitii fizice, dar nu e obsedata de...…

- Cunoscutul cantareț Dorian Popa a dovedit ca nu este speriat de vremea rea de afara și a lasat de-o parte geaca de iarna, a tras o gura de aer rece și s-a lasat pozat la bustul gol langa un camp acoperit de zapada. Dorian Popa a aratat ca vremea nu este un impediment pentru el. Cu o șapca in cap și…

- Lidia Buble a postat o fotografie, pe rețelele de socializare, in care apare cu nasul mult mai mic decat il are in realitate, imagine cu care și-a uluit fanii. De-a lungul vremii s-a tot comentat pe marginea nasului cantareței Lidia Buble. Artista, insa, a marturisit, in numeroase randuri, ca pe ea…

- Mirela de la Insula Iubirii este una dintre cele mai apreciate concurente din acest an. Tanara are deja o mulțime de fani pe rețelele de socializare, insa cateva fotografii pe care le-a publicat zilele trecute au starnit mici controverse. Mirela de la Insula Iubirii și-a marit buzele. Cum au reacționat…