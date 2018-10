Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Empoli, in etapa VIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golurile au fost marcate de Nzonzi '36 si Dzeko '85. Caputo (Empoli) a ratat un penalti, in minutul 58. AS Roma a urcat pe locul 3 in clasament,…

- Juventus a continuat parcursul perfect din Serie A, "Batrana Doamna" ajungand, dupa victoria din deplasare cu Udinese, 2-0, la a opta victorie din tot atatea meciuri. Campioana ultimelor 7 sezoane din Serie A a rezolvat partida inca din prima repriza. Bentacur a deschis scorul in minutul 33, acesta…

- Cristiano Ronaldo si-a intrat in forma dupa primele doua goluri din etapa precedenta din Serie A. Portughezul a inscris din nou in liga din Italia, intr-un meci pe care Juventus l-a castigat, 2-0, in deplasarea de la Frosinone.

- Cristiano Ronaldo a fost eliminat pentru prima data in cariera la un meci disputat in cupele europene. Starul portughez a vazut direct cartonașul roșu dupa un contact cu Murillo, stoperul Valenciei. FOTO Moment incredibil in Valencia - Juventus! Ronaldo a fost eliminat și a parasit terenul in lacrimi…

- Cristiano Ronaldo, la primele goluri pentru Juventus. Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit golurile lui ” Batranei Doamne”, in partida castigata cu Sassuolo, 2-1 (0-0), duminica, in etapa a 4-a din Serie A. Vedeta torinezilor a deschis scorul in minutul 50, marcand apoi si cel de-al doilea gol…

- Starul portughez, Cristiano Ronaldo, nu a debutat bine in Serie A in tricoul lui Juventus ca a si parasit Torino. Imediat dupa intoarcerea de la Verona, unde campioana Italia s-a impus cu 3-2 in fata lui Chievo, atacantul de 33 de ani a plecat impreuna cu logodnica si baiatul cel...

- Cristiano Ronaldo a marcat primul sau gol pentru Juventus in meciul amical disputat de ”Batrana Doamna” cu echipa Primavera a clubului, scor 5-0. Starul portughez, transferat pentru 105 milioane de euro de la Real Madrid, a marcat primul gol al partidei, in minutul 8.

- Campioana Italiei, Juventus, joaca an de an un meci amical inaintea startului noului sezon din Serie A in compania echipei a doua a clubului din Torino, Juventus B. Pentru partida din 2018, in primul 11 creionat de Allegri s-a aflat si portughezul Cristiano Ronaldo, care nu si-a dezamagit...