- Clipe de comsar pentru cele 40 de persoane care, marti seara, se aflau in autocarul luat pe sus de pe sosea de o tornada uriasa, in dreptul localitatii Drajna, din judetul Calarasi. Oamenii mergeau spre casa, la Fetesti, dupa un pelerinaj la manastire, la Slobozia.

- Raed Arafat, seful DSU, raspunde criticilor potrivit carora Ro-Alert ar fi trebuit sa avertizeze populatia cu privire la tornada de marti din Calarasi si precizeaza ca sistemul nu depisteaza singur fenomenele periculoase, subliniind ca meteorogii sunt cei care interpreteaza datele, nu DSU sau IGSU.…

- O tornada de dimensiuni impresionante s-a format in apropierea localitații Drajna, facand numeroase pagube. Un autocar s-a rasturnat, iar mai multe case ar fi ramas fara acoperiș. George Iacob,...

- O tornada impresionanta a fost filmata, marți, de mai multi soferi in zona localitații Drajna din județul Calatași, imaginile fiind postate pe rețelele de socializare. Meteorologii susțin insa ca astfel de evenimente nu reprezinta motiv de panica, insa ne dau si vesti proaste: tornadele vor deveni…

- Tornada a facut ravagii in Drajna, Constantin Brancoveanu și Dragalina, localitațile in apropierea carora a avut loc fenomenul extrem de periculos. Un autocar cu 39 de persoane la bord a fost pur și simplu luat pe sus și izbit de pamant, la mai bine de zece metri de șosea. Patru persoane au fost ranite…

- O tornada s-a produs marți seara, in județul Calarași, pe DN21, in zona barierei de la Drajna. Vantul puternic a rasturnat un autocar in care se aflau 39 de pasageri, iar la locul accidentului a fost activat planul roșu de intervenție. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca opt pasageri au fost raniți,…

- Autocarul rasturnat de tornada din Drajna, Calarași, nu este singurul efect al furtunii extrem de violente. 10 case au ramas fara acoperișuri, din prima evaluare a autoritaților locale. Tornada din apropierea localitații Drajna a facut o serie de pagube. Un autocar s-a rasturnat, iar mai multe case…

- Un fenomen meteo cu o amploare rar inregistrata in Romania s-a produs astazi in zona localitatii Drajna din judetul Calarasi, zona aflata sub cod portocaliu de vijelie. O tornada impresionanta a fost filmata de mai multi soferi in sudul țarii. Oamenii s-au oprit pe marginea soselei, nestiind practic…