La o zi de la anunțul divorțului, Andreea Antonescu lanseaza ”Iubirea pe acte”, o piesa sincera și plina de emoție cu un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde cu un look fresh și casual, in ton cu vibe-ul videoclipului. Andreea Antonescu incepe o noua perioada a vietii și puncteaza acest moment cu lansarea unui single emoționant și sincer, inspirat din trairile sale. Muzica și textul piesei sunt realizate de Felix Dragoș Popescu, Treanța Marcel Cristian, George Papagheorghe și Anastasia Sandu. „Este o piesa de suflet, o piesa in care ma regasesc și care ma reprezinta, ca…