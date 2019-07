Stiri pe aceeasi tema

- ”Nervos ca a pierdut la jocurile de noroc un barbat de 40 de ani a snopit in bataie un trecator si a agresat mai multe persoane. Barbatul, deosebit de agresiv, a fost interceptat de politistii locali in centrul Capitalei si a fost imobilizat”, au anuntat, luni, reprezentantii Politiei Locale Bucuresti.

- Politistii din cadrul Serviciului Omoruri efectueaza cercetari in cazul unei femei care a fost gasita moarta intr-o casa la curte, in sectorul 2 al Capitalei, au informat, sambata seara, reprezentantii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit acestora, cadavrul,…

- Timiș: Criminal cautat de polițiști dupa ce a injunghiat patru persoane Politia din Timis cauta un criminal periculos care a ucis în aceasta dimineata un barbat si a ranit si agresat alte 5 persoane. Cel cautat se numeste Ionel Boldea si are 33 de ani. Corespondenta noastra Alina…

- In timpul exercitarii atribuțiilor in domeniul circulației pe drumurile publice, un echipaj de polițiști locali a sesizat in cursul zilei de marți, 25 iunie 2019, in jurul orei 17.00, cum șoferul unui autovehicul marca Mecedes nu a respectat semnificația indicatorului rutier “Acces interzis”,…

- In urma verificarilor efectuate zilele trecute in locurile cunoscute din municipiul Buzau, ca platforme ilegale de gunoi, polițiștii locali au depistat mai multe persoane care au transportat cu caruțe și depozitat pe domeniul public deșeuri rezultate din demolari, dar și de alta natura. Au fost constatate…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au identificat și luat masurile legale in cazul unui barbat depistat in mai multe randuri incalcand legislația pe linie de circulație rutiera și care a refuzat sa iși dea datele de identificare reale. „Barbatul in varsta de 47 de ani, din Timișoara,…

- Politistii au efectuat doua perchezitii domiciliare in Moinesti la persoane banuite de port si folosire fara drept de obiecte periculoase, amenintare si lovire. Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.

- Polițiștii locali aradeni, cu atribuții privind circulația pe drumurile publice, au intreprins mai multe acțiuni de constatare și sancționare a conducatorilor auto care au imobilizat voluntar autovehiculele pe loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. In decursul unei luni, au fost prinși…