- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca bugetul de stat s-a inchis la rectificarea din august "prin solutii miraculoase", urmand sa aiba loc o noua rectificare, in noiembrie, care "o sa scoata la iveala problemele peste care s-a trecut". "Rectificarea bugetara am spus ca este…

- Noi imagini cu Gheorghe Dinca in timpul cercetarilor de la casa groazei. Presupusul criminal afost surprins in casa sa din Caracal, in timp ce asista la ancheta și privește cum investigatorii sapa cu un excavator.

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 iulie – 09 august 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.025.851 euro, adica 4.849.200 de lei. Au fost depistate 236 de persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 35 erau din Bucuresti, 29…

- Ramașițe umane mumificate au fost gasite in congelatorul din casa unei femei recent decedate. Descoperirea șocanta a fost facuta de fiul batranei, care, dupa ce „și-a revenit din șocul inițial”, a chemat oamenii legii. Anchetatorii au prelevat mostre pentru testarea ADN.

- Actorul Charles Levin, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Seinfeld” și „NYPD Blue”, a fost dat disparut in urma cu cateva zile de catre fiul sau. Poliția din Oregon, SUA, a gasit ramașițe umane ce par sa fie ale actorului. Potrivit People , fiul lui Levin, care locuiește in Los Angeles, a…

- Scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta continua, joi, cautarea adolescentului care ar fi disparut cu o zi inainte in apele Dunarii, in localitatea Dunareni, au informat reprezentantii institutiei. Potrivit ISU, in zona intervin doua autospeciale pentru…

- In urma analizelor efectuate asupra unui os din scheletul coapsei, descoperit in pestera Taurida de pe coasta de nord a Marii Negre, oamenii de stiinta au estimat ca pasarea avea aproximativ 450 de kilograme si o inaltime de circa 4,5 metri, mult peste cea a oamenilor primitivi care traiau in zona…

- Europa va trece printr-o noua zi caniculara. Este un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada a verii, spun expertii. Temperaturile ar putea creste cu pâna la 17 grade peste medie pâna la sfârsitul acestei saptamâni. Deja mai multe state printre care Franta,…