- Incidentul a avut loc duminica pe o strada din cartierul Prundu si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile intrate in posesia anchetatorilor se vede cum soferul a tras brusc de volan si a lovit-o cu autoturismul pe victima, care se deplasa pe marginea carosabilului impreuna cu sotul…

- Un pitestean in varsta de 30 de ani, suspectat ca si-a lovit intentionat soacra cu masina, a fost arestat preventiv, luni, pentru tentativa de omor calificat. Incidentul a avut loc duminica pe o strada din cartierul Prundu si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile intrate in posesia…

- Tribunalul Alba a finalizat motivarea hotararii prin care a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor, dupa ce a lovit intentionat, pe raza comunei Horea, cu masina trei persoane. Inculpatul Padurean Calin, cu domiciliul in comuna Sohodol, se afla la domiciliul prietenei…