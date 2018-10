Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai longevive prezente de pe micile ecrane! Cu o activitate de peste trei decenii in cadrul Televiziunii Romane, Marina Almasan este una dintre cele mai iubite si recognoscibile personalitati din Romania. Totusi, trecerea timpului si-a spus cuvantul si-n cazul ei, chipul ei schimbandu-se…

- Cantareața americana a povestit intr-un interviu cum a fost obligata de reprezentanții casei de discuri cu care lucra in urma cu zece ani, la inceputul carierei, sa iși faca operații estetice.

- Carmen Bruma e tentata sa-și faca operații estetice. Vedeta de 41 de ani recunoaște ca și-ar corecta multe defecte, daca ar putea, insa nu ar interveni atat de mult incat sa n-o mai recunoasca lumea pe strada. Carmen Bruma recunoaște ca nu merge atat de des pe cat și-ar fi dorit la saloanele de infrumusețare.…

- Jennifer Pamplona a reușit in sfarșit sa afle care este numarul exact de intervenții pe care le-a suferit, ca sa arate precum Kim Kardashian. Tanara de 26 de ani a indeplinit o dorința lasata cu limba de moarte de iubitul ei, cunoscut drept „Human Ken Doll” (papușa Ken in carne și oase). Pentru a fi...…

- Se naștea in 1970 și promitea sa aiba o cariera prolifica la Hollywood, mai ales dupa succesul din ”Twin Peaks”, in care o interpretase magistral pe Donna Hayword. Din pacate, celebritatea nu a fost cel mai ușor lucru de manevrat pentru Lara Flynn Boyle. De la an la an, faima ei palea și odata cu ea…

- Pe surorile Jenner nu le luam la socoteala. Insa, dintre cele trei surori Kardashian, doar una este așa cum a lasat-o Dumnezeu. Despre Kim am scrie o zi intreaga și n-am termina lista intervențiilor, iar Khloe se apropie ușor-ușor de recordurile surorii mai mari in materie de drumuri la doctorul estetician.…

- Imaginile cu adolescenta de origine iraniana Sahar Tabar, care a mințit ca și-a facut 50 de operații estetice ca sa arate precum actrița Angelina Jolie, au facut inconjurul lumii și au șocat numeroase persoane, insa acum aceasta a dezvaluit cum arata fara pic de make-up.