- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Anual, peste un milion de turisti viziteaza statiunea maghiara Hajdiszoboszlo. Mai bine de jumatate din turistii straini sunt romani si polonezi. Nu e de mirare ca autoritatile s-au implicat serios pentru atragerea turistilor romani in numar cat mai mare. Asa se face ca, in statiune, in special atunci…

- La a 18-a difuzare, tot Dan Negru a fost mai tare. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio sansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani. La al 18-lea Revelion consecutiv, Dan Negru a fost pe primul loc, detasat.

- 28 de ani s-au scurs de la caderea regimului comunist din Romania cand peste 1.000 de romani printre care și botoșaneni au murit pentru ca noi sa traim altfel astazi. Alții, in jur de 3.000 au ramas mutilați fizic sau sufletește.

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor.

- La articolul 60, dupa alin. (2) din OG nr. 39/2005 se introduce un nou alineat, alin. (3), care specifica: ”Exploatarea prin proiectie publica a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai daca acestea sunt traduse ori dublate in limba romana, cu exceptia cazurilor in care…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Sportivii amatori, dar mai ales cei de performanta sunt expusi unui risc ridicat de accidentare, fapt ce justifica protectia din partea clubului sportiv la care activeaza sau a federatiei sportive naționale pentru componentii loturilor naționale, atrage atentia Coca Constantinescu, vicepresedintele…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul Ședinței solemne comune a Parlamentului dedicate omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I. Președintele a reamintit de momentul in care regele Mihai nu a fost lasat sa intre in Romania.”Onoram astazi, cu profund respect,…

- Pentru prima data in istoria moderna a MAE, oamenii din minister atrag atenția ca ”Romania ca stat membru U.E./N.A.T.O. iși creeaza o vulnerabilitate care tratata necorespunzator poate deveni o amenințare la adresa securitații naționale.”. Dar, cum s-a ajuns aici? Totul din cauza salariilor, spun…

- Cioturi de arbori cu circumferinta de peste 5 metri, ulei de motor ars, paraie distruse, buldozere si drujbe care "canta" neincetat pe toate vaile de-a lungul raului Cerna. Asa se prezinta astazi Parcul National Domogled – Valea Cernei, cel mai mare din cele 13 din Romania. Padurile ramase neatinse,…

- Politicieni, dar si personalitati din diferite alte domenii au transmis, marti, pe retelele de socializare, mesaje de condoleante in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai.Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, il considera pe fostul suveran una…

- Comunitatea Universitații 'Babeș-Bolyai' este alaturi de Familia Regala la moartea Regelui Mihai I, despre care se arata ca s-a poziționat ca un simbol al rezistenței și demnitații naționale. 'La fel ca iluștrii sai predecesori, regele Carol I și regele Ferdinand I…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a avut astazi ca invitați la Parlamentul European mai mulți interpreți de muzica populara, prieteni buni din aproape toate toate regiunile țarii, care au cantat colinde in fața instituției.”Dupa un scurt tur prin Parlament, pe esplanada din fața cladirii…

- Parlamentarul Beatrice Tudor a transmis un mesaj emotionant la auzul vestii ca Majestatea Sa, Regele Mihai I a decedat. "Regele Mihai I a fost un simbol in spatele caruia romanii s-au putut uni și in care s-au putut regasi", transmite Beatrice Tudor. "Astazi este o zi cu adevarat trista pentru…

- Celebrul violonist Andre Rieu a scapat de amenda impusa de peste 100.000 de euro impusa de autoritatile olandez dupa ce un grup de copii din Romania a cantat alaturi de el pe scena dupa ora 23,00, limita legala stabilita in astfel de cazuri, potrivit deciziei unui tribunal din Olanda, scrie AFP.

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu se arata si mai increzut in faptul ca Unirea Republicii Moldova cu Romania este posibila, mai ales dupa ce un grup de elevi au interpretat de Ziua Nationala a Romaniei mai multe piese patriotice romanesti, chiar intr-o scoala din satul Sadova, localitatea…

- Procesul dintre Gabi Lunca si Loredana Groza a inceput acum patru ani. In luna noiembrie, judecatorii au decis ca nicio artista nu are vreun ban de platit, dupa ce Loredana a cantat o piesa fara acordul artistei de muzica lautareasca. Desi mai avea cai de atac, Gabi Lunca s-a hotarat s-o ierte pe…

- Mulți s-au intrebat, de-a lungul timpului, cat caștiga cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania, veniturile acesteia fiind invaluite mereu de mister. In jurul acestei controversate teme s-a creat o poveste fara sfarșit. De-a lungul anilor, in presa, s-au vehiculat tot felul de cifre, dar…

- Astazi intram in anul centenarului Marii Unirii. Iar autoritatile nu par deloc pregatite. Se vorbeste de mai bine de un an despre ce manifestari ar trebui organizate si despre ridicarea unor monumente dedicatele celor care au unit Romania.

- Conducerea tehnica a Federației Romane de Handbal a programat pentru lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018 acțiuni de pregatire pentru loturile naționale masculine. In perioada 18-23 decembrie echipa naționala condusa de Xavier Pascual Fuertes va desfașura un cantonament de pregatire in Barcelona,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac critica declaratia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este fezabila, Tomac sustinand ca orice demnitar al statului roman ce se asaza impotriva curentului unionist ramane un prizonier al istoriei nefaste

- Locuitorii orasului Mioveni sunt asteptati la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Consiliul Local, Primaria si Centrul Cultural au pregatit un program care se va intinde pe parcursul a doua zile: Iata care sunt cele mai importante actiuni: Joi - 30 noiembrie…

- Casa Regala a Romaniei vine cu vesti de ultima ora si transmite, intr-un comunicat de presa, ca Alteta Sa Regala Principesa Sofia a ajuns in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale Regelui, pentru a sta alaturi de tatal sau de-a lungul acestei saptamani. In tot acest timp, Principesa Margareta…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere am montat in premiera in Romania, parapet pe cablu pe axul unui drum național. Parapetul a fost montat pe DN2, in zona localitații Afumați pe o lungime de 2 km și este experimental, fiind monitorizat, soluția urmand a fi extinsa și pe alte…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a declarat, sambata, ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut. „(…) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara…

- Violeta Stoica Drumurile naționale care strabat județul Prahova sunt, la prima vedere și la suprafața, intr-o stare acceptabila pentru desfașurarea unui trafic rutier relativ normal. Nu la fel stau insa lucrurile daca se decoperteaza stratul vizibil și se merge mai in profunzimea infrastructurii rutiere…

- Retras dupa ce a invocat motive medicale, dupa 16 ani de compus și cantat in Vița de Vie, Sorin Danescu a luat in serios sportul la 50 de ani. Atat de mult l-au speriat complicațiile vasculare, incat a terminat sezonul competițional 2016-2017, la cupa membrilor celui mai important club de golf din…

- Cel mai modern vagon de tren din Romania, cu scaune ergonomice, aer condiționat, mocheta, internet, radio și TV, a ajuns, luni, in stația CFR Suceava, circuland atașat la garniturile de tren aparținand Companiei naționale de cai ferate, pe liniile cu trafic intens. Modernul vagon de clasa…

- Autoritatile fiscale din Romania scot la iveala, periodic, diferite masuri antifrauda in domeniul TVA. Justificarea lor consta in apetitul aparent mare al contribuabililor romani pentru frauda cu TVA. Astfel, contribuabilii au de infruntat formularul 088, declaratia 394 in formatul extins, anularea…

- Lui Gheorghe Hagi nu îi place noul logo al echipei naționale, spunând ca România a avut identitate când juca în competiții de top. ”Echipa nationala a avut identitate când a jucat la Campionate Europene si Mondiale. Acum…

- Inspectoratele generale ale Poliției de Frontiera din cadrul Ministerelor Afacerilor Interne al Republicii Moldova si al Romaniei vor desfașura activitați de patrulare comuna de-a lungul frontierei de stat.

- CNAIR SA informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2017, in intervalele orare 01.00 – 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau chiar intrerupta. Se fac lucrari de mentenanta la sistemul informatic.…

- Cel putin 50 de hectare de padure au disparut de pe o creasca a Muntelui Semenic. Copacii au fost taiati in mijlocul parcului national. Inspectorii Silvici spun ca nu pot controla defrisarile, deoarece Ministerul Mediului nu a aprobat un plan de management pentru exploatarea lemnului in Romania.

- Echipa naționala a Romaniei U17, antrenata de Sorin Colceag, n-a reușit sa invinga Luxemburgul intr-un meci din preliminariile Campionatului European din 2018 Romania a facut 0-0 cu micuța "naționala" dupa un 2-1 cu Lituania in prima partida. ...

- In cursul vizitei sale, inaltul oficial european va avea, de asemenea, discuții cu ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, și cu reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului. De…

- Marți, 24 octombrie, presedintele Comisiei pentru comunitatile de români din afara granitelor tarii, deputatul PMP Constantin Codreanu, a primit la Parlament vizita domnilor Enkelejd Collaku, președinte al Asociației Aromânilor din Albania, și Sterjo Naciku, reprezentantul acestei asociații…

- La 25 octombrie este sarbatorita Ziua Armatei Romaniei. Cu aceasta ocazie, este arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și sunt organizate ceremonii militare și activitați comemorative in toate garnizoanele…

- Celebrul violonist Andre Rieu a contestat in justitie o amenda de 116.000 de euro pe care a incasat-o dupa ce un grup de copii din Romania a cantat alaturi de el pe scena dupa ora 23,00, limita legala stabilita de justitia olandeza in astfel de cazuri, scrie AFP.

- Romania va fi gazda reuniunii președinților delegațiilor parlamentelor naționale la Adunarea Parlamentara a Francofoniei, in perioada 20-22 mai 2018, a declarat marți pentru AGERPRES președintele Agenției Universitare a Francofoniei, Sorin Cimpeanu. Potrivit acestuia, membrii a 22 de delegații…

- Alex Pascu i-a nascut. I-a adunat pe Mihai Alexandru, pe Vlad Țelea și pe Bogdan Enache și, cu toții, au fondat ”Goodbye to Gravity”, un vers dintr-o melodie ”Iron Maiden”. Apoi li s-a alaturat, ca solist, Andrei Galuț. ”Alex canta de la 14 ani. Atunci le-am dat, pentru repetiții, adapostul de la federație”,…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz considera ca in Romania este nevoie de adoptarea de politici publice pentru a asigura o alimentatie sanatoasa a populatiei. Intr-o declaratie politica sustinuta ieri in Camera Deputatilor, Maricela Cobuz a vorbit despre importanta Zilei mondiale a ...

- Consiliul a analizat tema referitoare la cooperarea structurata permanenta (PESCO) in domeniul apararii la nivelul Uniunii Europene și a aprobat participarea Romaniei la aceasta inițiativa. PESCO va reprezenta o forma intensificata de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate și Aparare…

- Vicecampioana nationala la fitness Andreea Roxana Stan, din Constanta, dar care reprezinta in competitii Champions Gym CSS5 Bucuresti, va participa luna viitoare la Campionatul Mondial de culturism si fitness juniori si masters , intrecere care se va desfasura in Romania, la Bistrita.In varsta de 19…