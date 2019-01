VIDEO | Cătălin Moroșanu, mesaj emoționant pe Facebook: „Dacă nu aș fi avut susținerea voastră, nu aș fi continuat” Catalin Moroșanu a postat un clip video in care face un rezumat al activitații sale sportive din ultimii 12 ani. Cunoscutul luptator a mai scris și un text emoționant in dreptul clipului de cateva minute. "Au trecut 13 ani de la primul meu meci, 13 ani plini de adrenalina. Daca maine aș putea sa o iau de la capat, aș face același lucru. Cu siguranța, in tot acest timp, daca nu aș fi avut susținerea voastra, nu aș fi continuat. Va mulțumesc și va iubesc!", a scris Catalin Moroșanu in descrierea clipului. In imagini pot fi vazute mai multe momente din luptele in care Catalin Moroșanu a caștigat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

