- Meghan Markle este in ultimul trimestru de sarcina și parca radiaza tot mai mult, pe zi ce trece! Și, cum unul dintre cele mai frumoase momente pentru o graviduța il reprezinta acela in care bebelușul se mișca in burtica, acest lucru i s-a intamplat și lui Meghan Markle, in vazul tuturor!

- Imaginea postata de Flavia pe contul de socializare le-a dat de gandit fanilor, care au reacționat și au luat-o la intrebari pe vecina de la "Neața". Flavia Mihașan a postat o imagine in care iși etaleaza silueta , iar un admirator a intrebat-o imediat daca este gravida, pentru ca sarcina este aproape…

- Cu niște forme de invidiat, Andreea Balan este o graviduța model, care nu a luat deloc prea multe kilograme in sarcina. Blondina se simte foarte bine, așa ca nu a renunțat nici la activitațile profesionale.

- Flavia Mihașan nu-și mai ascunde sarcina! Vedeta nu se mai ferește deloc și poarta doar ținute care ii pun in evidența burtica de graviduța. Flavia Mihașan va deveni mamica pentru prima oara și abia așteapta sa-ți țina bebelușul la piept. In ciuda faptului ca a vrut sa fie cat mai discreta cu sarcina,…

- Flavia Mihașan este una dintre fericitele viitoare mamici din showbiz. Vedeta este entuziasmata și emoționata in același timp ca va aduce pe lume un copil și a facut primele declarații, dupa ce s-a scris ca este insarcinata. Blondina crede ca va fi o mama buna, deoarece a avut un exemplu foarte bun,…

- Flavia traieste de o buna perioada de timp o relatie cu Marius Moldovan, scrie viva.ro. Cei doi locuiesc si impreuna, si-au impartit sarcinile, se comporta deja precum doi oti. Recent s-a zvonit ca ei ar devenit parinti pentru prima oara. Citeste si Flavia de la Neata, prima reactie dupa ce…

- Flavia Mihasan a reactionat imediat si le-a oferit prietenilor virtuali un raspuns la toate intrebarile primite. "Flavia va fi o mama minunata! Draga mea, pentru orice dilema, imi știi telefonul... :-) Tata Marius, felicitari!!! :-)", a scris Horia Brenciu. "Mulțumesc, Horia. Da, voi…