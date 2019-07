Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Disperarea in fața ideii ca l-a pierdut pe Andi a facut-o pe Denisa sa cedeze. Concurenta a scos la bataie cea mai cunoscuta arma a unui manipulator: plansul.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispita, au atins cote alarmante. In microbuz, Denisa i-a reproșat ca el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

- Baieții au parte de o vizita surpriza. Mai mult pentru unul dintre concurenți pentru ca musafirul neașteptat are sarcina de a-l observa cu strictețe pentru ca se afla sub monitorizare stricta.

- Una dintre cele mai iubite concurente de la MPFM pare sa le pregateasca o noua surpriza admiratorilor ei. Cristiana a aparut intr-o fotografie facuta la mare si pare sa ascunda o burtica de gravida.

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii și-a gasit fericirea in brațele ispitei! Pentru prima data in istoria emisiunii, cei doi nu numai ca formeaza un cuplu, dar se zvonește ca au facut și pasul cel mare și s-au logodit, potrivit click.ro. Nico, cea care a participat in sezonul 3 al show-ului de la…

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a facut curaj si a publicat o imagine cu ea de pe patul de spital, din urma cu ceva timp, atunci cand si-a operat nasul si sanii. Nu a fost deloc usor.

- Hannelore și Bogdan Ionescu par ca nu și-au incheiat complet relația. Fanii foștilor concurenți la „Insula Iubirii” au observat un detaliu inedit la o fotografie facuta de Hanne pe o plaja din Grecia.