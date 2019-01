Stiri pe aceeasi tema

- Chef Bontea a scris, din nou, istorie, in cel de-al șaselea sezon. Șeful tunicilor albastre a dat caștigatorul. Munti este cel care obținut marele premiu de la ”Chefi la Cuțite”, dar va face fata si provocarii colegilor lui de echipa?

- Sezonul sase a show-ului ”Chefi la cutite” s-a terminat cu un scandal monstruos! Mihai Munteanu – alias „Munti” – a fost declarat marele castigator, iar Chef Sorin Bontea a bifat, astfel, inca o victorie. Totusi, nimeni nu se astepta la un astfel de deznodamant, cu atat mai mult cu cat, nu cu multa…

- Silviu Nedelea s-a dezlantuit dupa marea finala "Chefi la cutite", scrie click.ro. Bucatarul a scris un lung mesaj pentru cei trei chefi pe contul lui de socializare. Dezamagit ca i s-ar fi pus bete-n roate si de aceea nu ar fi putut sa-si demonstreze talentul in actul final, concurentul a povestit…

- Emoțiile și tensiunea au atins cote maxime, in finala celui de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite”, difuzata marți seara de Antena 1. Bucurie fara margini in tabara lui chef Sorin Bontea, caci Munti - Mihai Munteanu, singurul sau reprezentant din finala, si-a adjudecat trofeul și premiul de 30.000 de…

- Pentru mulți, Silviu Nedelea este considerat marele invins al finalei „Chefi la cuțite”. Dupa ce Mihai Munteanu-Munti a caștigat sezonul 6, Silviu Nedelea a avut de transmis un mesaj care adreseaza micile controverse ce au avut loc in competiție.

- Mihai Munteanu, alias Munti, este marele caștigator al sezonului șase "Chefi la cuțite". Chef Sorin Bontea bifeaza inca o victorie in cel mai urmarit show culinar din Romania, astfel ca s-a strigat, la unison, "S-o ce? SOriiiiin!", incurajarea devenita deja celebra in echipele lui Bontea.

- Doar un pas ii mai desparte pe cei trei finaliști, Munti, Andrei și Maria, de aflarea marelui caștigator. O proba, ultima din acest concurs, in care fiecare va fi susținut de foști concurenți, la alegere. Astfel finaliștii iși aleg echipele pentru ultima lupta din sezonul șase "Chefi la cuțite".

- Dupa o confruntare culinara de zile mari, cele doua echipe intrate la duel la „Chefi la cuțite” afla cine merge mai departe in concurs și cine este concurentul care parasește competiția!