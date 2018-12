Programul Metroului în zilele de sărbătoare

Metrorex a anuntat programul circulatiei trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor de iarna. In zilele de 25, 26, 29, 30 decembrie si 1, 2 ianuarie 2019, pe toate magistralele trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale. In zilele de 24, 27, 28, 31 decembrie,… [citeste mai departe]