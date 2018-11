Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o conferinta de presa de 90 de minute a presedintelui Donald Trump, Casa Alba a anuntat miercuri ca ii retrage acreditarea reporterului CNN Jim Acosta, informeaza DPA. Agentiile internationale de presa au relatat un episod din timpul conferintei, in care Acosta l-a enervat pe presedinte…

- "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a asigurat Trump intr-un mesaj pe Twitter.Casa Alba si Pentagonul nu au comentat deocamdata in legatura cu o eventuala desfasurare sau o urgenta nationala, noteaza Reuters, citata de Agerpres. Luni, Trump a anuntat…

- Melania Trump a susținut ca nu ii pasa de zvonurile potrivit carora Donald Trump ar fi inșelat-o pe parcursul relației și are acum, in calitate de prima doamna, alte prioritați. Intr-un interviu acordat pentru ABC News, prima doamna a Statelor Unite ale Americii a fost intrebata de acuzațiile de infidelitate…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Donald Trump l-a descris pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca pe o ”prajiturica foarte, foarte tare” care ar fi cedat insa in fața presiunilor SUA de a negocia un nou acord comercial in condițiile in care liderul de la Casa Alba a amenințat cu taxarea

- Majoritatea francezilor nu mai considera SUA un aliat sigur, arata un sondaj de opinie online publicat miercuri si preluat de AFP. Potrivit sondajului realizat de Ifop, doar 44% din cei care au raspuns mai au incredere in Statele Unite ca aliat sau partener al Frantei, fata de 77% in 2014. Francezii…

- Un oficial anonim din administratia Trump a vorbit despre imoralitatea presedintelui american si nesabuitul mod de a lua decizii intr-o scrisoare deschisa publicata miercuri de New York Times, in care afirma ca face parte din "Rezistenta" ce incearca sa impiedice cele mai rele impulsuri ale lui Donald…

- Agentia Koryo Tours, la care apeleaza occidentali doritori sa viziteze Coreea de Nord, precizeaza pe site-ul sau ca a fost informata pe 13 august ca 'toate cererile de viza in curs au fost inghetate', fara a-i fi fost indicat un motiv. Agentia chineza mentioneaza totusi ca i s-a precizat ca masura…