Stiri pe aceeasi tema

- Iarna este pe sfarsite, odata cu inceputul celei mai scurte luni din an, februarie. Desi inca este devreme, daca planuiesti sa pleci cu masina pe distante lungi in primele zile sau saptamani de primavara, trebuie sa te pregatesti din timp si sa stii ce trebuie sa pui la punct inainte de drum. Conditiile…

- Ninsorile si temperaturile scazute pun din nou stapanire pe toata tara, dupa cateva zile de vreme buna. La munte se va aseza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt asteptate ploi si lapovita.

- Meteorologii anunta ca urmeaza o perioada de doua saptamani cel putin la fel de capricioasa ca primavara in sensul in care temperaturile se vor schimba de la o zi la alta. Concret, in majoritatea zonelor astazi vor fi aproximativ 0 grade pentru ca joi termperaturile sa creasca chiar si pana la 10 grade…

- Dupa ce Craciunul și Revelionul au adus vremea deosebit de calda, in special in sudul și sud-estul țarii, meteorologii anunța ca vremea se strica și ca vine iarna. Ninsorile vor cuprinde mai multe regiuni, iar temperaturile scad considerabil in zilele urmatoare, informeaza ANM.

- Elevii intra in cea mai lunga vacanta de iarna din ultimii 18 ani. Vezi cate zile libere au. Elevii vor avea anul acesta o vacanta de iarna perfecta. Este cea mai lunga din ultimii 18 ani. Astazi este ultima zi de scoala pentru elevi si se vor mai intoarce la cursuri de abia pe 13 ianuarie 2019. Asta…

- Traficul feroviar este deschis, miercuri, pe toate magistralele, circulatia trenurilor fiind, insa, adaptata la conditiile meteo nefavorabile. Un numar redus de trenuri inregistreaza intarzieri, conform news.ro.”Un numar redus de trenuri inregistreaza la aceasta ora (miercuri dimineata – n.r.)…

- Iarna isi intra in drepturi, iar frigul patrunzator ne va da batai de cap. Sambata, vremea va fi mai rece decat normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros si local vor fi precipitatii slabe in zona de munte, in regiunile estice si pe arii restranse in cele centrale. La munte va ninge, iar in rest…

- Prognoza meteo pentru regiunea Moldovei: Luni vor fi 11 grade, insa ulterior vremea se va raci, pana la 5 grade spre finalul saptamanii. In a doua parte a intervalului sunt prognozate maxime de 1-2 grade, ce vor caracteriza o vreme rece. In ceea ce priveste minimele termice, tendinta generala va fi…