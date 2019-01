Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza gripei, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a fost transferat de la Spitalul Județean din Arad. Este al doilea deces inregistrat in Romania, in acest sezon.

- Un echipaj terestru SMURD din Republica Moldova a efectuat in 15 noiembrie o operațiune transfrontaliera de la Orhei la București pentru transportarea unui pacient grav la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca.

- Previziuni sumbre lansate Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie. Specialistul a anuntat cum va fi iarna 2018 – 2019 in Romania. Florinela Georgescu a anuntat ca fenomene meteorologice extreme vor lovi tara, in aceasta iarna. Vremea din Romania se va afla,…

- Un tânar de 20 de ani din Braila a fost reținut duminica, el fiind acuzat ca a înjunghiat un barbat în urma unui conflict legat de o mașina, dupa care a intrat cu mașina în doua persoane aflate pe centura orașului și în alte doua persoane care erau în parcarea…

- In data de 07.11.2018, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor specifice trecerii frontierei, cetateanul roman I.I., in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, pasager intr un autoturism, inmatriculat in Romania.Cu…

- A fost una dintre cele mai apreciate actrite din Romania, cu o viata la fel de plina si in afara scenei. A fost iubirea secreta a lui Gheorghe Dinica si a destramat cu farmecul ei un mariaj celebru in teatrul romanesc.

- Chef Patrizia Paglieri, o italianca ce marturisește ca s-a indragostit de Romania, vorbește pe larg despre viața ei personala și felul in care s-a adaptat pe plaiurile mioritice, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars. ”Eu cred ca daca m-aș duce…

- ”Destinul va veni si va darama tot din temelii, ma refer nu la cutremur, deși va fi si el pana la final de an... fac referire la situatia politica”, ne-a declarat Ioan Burculet. Astrologul Ioan Burculet prevede moartea a doi lideri de la noi De altfel, intr-un articol de pe blogul lui,…