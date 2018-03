Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa ce Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa, familia ei nu a reusit inca sa ajunga in tara. Trupul neinsufletit al afaceristei urmeaza sa fie scos de la Institutul de Medicina Legala.

- Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada!…

- Brutalitatea cu care s-a petrecut crima din Onești continua sa șocheze o țara intreaga. Femeia ucisa a fost, se pare, persoana nepotrivita, la locul și momentul nepotrivite. Soțul ei povestește ca nicio clipa nu s-a gandit ca ceva rau i s-ar fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Momente terifiante surprinse in trafic pe o autostrada de o camera de supraveghere. Peste 50 de automobile au ramas blocate, iar mai multe masini s-au ciocnit una de alta.Groanicul accident a luat viata unei persoane, iar mai multe au ajuns in stare grava la spital.

- Criticile dure formulate de Michael Moore la adresa presedintelui american George W. Bush, discursul incoerent al actritei Gwyneth Paltrow si sarutul pasional dintre Angelina Jolie si fratele ei se numara printre cele mai socante ori memorabile momente din istoria Oscarurilor.

- Un muzician din SUA a facut un live pe Facebook, cu ocazia zilei lui de naștere, insa clipul video a avut un final dramatic. Prentis Robinson era pe strada și filma totul cu ajutorul unui selfie stick.

- Momente emotionante in timpul partidei de tenis dintre Fernando Verdasco si Dominic Thiem la turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro. O tanara a fost ceruta in casatorie chiar in tribuna. Raspunsul nu s-a lasat mult așteptat și ea a rostit un DA ferm.

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Starea de sanatate a sindicalistului care a suferit luni un stop cardio-respirator in timp ce se afla la MS este buna, a informat purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, medicul Leonard Grecescu.

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- Un zbor al companiei Dana Air, cu destinația Lagos- Abuja, a intampinat probleme la aterizare, dupa ce ușa de urgența a aeronavei a cazut pe pista Reprezentanții susțin ca nu a existat o problema tehnica, iar ușa nu putea cadea „fara a fi o consecința a efortului depus de un pasager sau…

- Rocsana Marcu nu renunta si e hotarata sa castige procesul cu Antena Group! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii de ultima ora din dosarul fostei prezentatoare ”Agentia VIP” cu trustul Intact. Sumele cerute postului de televiziune vedetei vor creste considerabil. ( CITESTE SI:EXCLUSIVITATE.…

- (UPDATE 20:19) Marian Lupu, (UPDATE 20:14) Marian Lupu, despre un posibil acord cu Federatia Rusa: Nu avem un asemenea acord cu Rusia. Ma mira acest lucru. Relațiile dintre țarile noastre a cunoscut și faze mai calde.

- Marius Alexe, unul dintre componentii echipajului romanesc Atlantic4 care a participat cu succes la cursa Atlantic Challenge de 5000 km, a aratat ca au existat multe momente de cumpana in timpul traversarii care au fost depasite datorita unitatii de grup. Andrei Rosu, Vasile Osean, Marius…

- Declarații fara precedent facute de Liviu Dragnea! Mai exact, șeful PSD a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune intre Guvernul Tudose și PSD. In plus, aceasta a devoalat ca primise semnale ca, pe undeva, prin luna martie avea sa fie „executat” pentru ca Mihai Tudose,…

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Vica a povestit ca a ajuns in Romania sa lucreze la un bar cunoscut, unde a ajuns sa cunoasca multa lume buna. Printre ei, si pe Victor Piturca, cu care a avut o relatie de lunga durata. De abia dupa 16 ani de idila, Vica a nascut un baiat, pe care Piti nu l-a recunoscut. Fosta balerina s-a luptat…

- Timpul de folosire a caserolelor din plastic depinde de calitatea materialului din care sunt fabricate și de modul in care le intreținem. Fiecare recipient are inscris pe spate un cod care arata perioada de timp in care este sigur pentru utilizare.

- Celebra cintareata Britney Spears traieste momente de neuitat, intrucit familia ei se va mari. Mai exact, ea va deveni matusa din nou. Dupa ce a trecut prin momente de cosmar la inceputul anului, in februarie, cind fiica ei Maddie a fost la un pas de a-si pierde viata intr-un accident teribil, cintareata…

- Intr-un interviu realizat de Gerard Pique, pentru The Players Tribune, Neymar a vorbit despre momentul din Campionatul Mondial din Brazilia, din 2014, cand a fost accidentat in sferturile meciului contra Columbiei, de Zuniga. "Accidentarea aceea a fost cel mai rau moment. In acea saptamana doar plangeam.…

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Momente grele pentru una dintre cele mai frumoase femei care apar la televizor. Iar asta pentru ca, zilele trecute, Bianca, vedeta unui reality-show de mare succes, ”Temptations Island - Insula Iubirii”, a ramas singura.

- Peste o suta de judecatori si procurori au protestat in tacere, in jurul orei 12.00, in fata Curtii de Apel din Cluj. Cateva zeci de clujeni i-au aplaudat minute in sir si le-au dat flori.

- Mama Magdalenei Serban, femeia care a ucis o tanara impingand-o in fata metroului, la stația Dristor, a oferit dezvaluiri cutremuratoare despre fiica sa. Aceasta a anunțat ca a cerut internarea fetei sale la psihiatrie, la Craiova, in urma cu doar o luna. Alina Ciucu locuia in Bucuresti…

- In Parlament se produc momente cu adevarat antologice. In Comisia de Buget Finanțe, opoziția a venit cu mii de amendamente, dar cei de la putere au gasit metode ingenioase pentru a scurta timpul de dezbatere. La Ministerul Dezvoltarii s-au depus 1735 de amendamente, insa președintele de ședința…

- Mecanicul de metrou care a lovit-o pe tanara de 25 de ani este in continuare in stare de soc. Barbatul a stat de vorba cu presa si a marturisit ca se simte neputincios, pentru ca in astfel de cazuri nu poti interveni.

- Nunta Marcelei cu Marin Cazan a facut din editia "Gospodar fara pereche" nu doar una speciala, ci si una foarte emotionanta. Iar in timpul ceremoniei religioase, s-a plans cu lacrimi de fericire. Am pus mana atat pe imaginile de colectie de la nunta celor doi miri, cat si pe primele declaratii dupa…

- Romania pierde a "n"-a oara un meci pe care l-a controlat pana aproape de final. Nu e nici o noutate, așa s-a intamplat la aproape fiecare ediție de Campionat Mondial. Romania-Cehia 27-28! Un blestem. Al catelea pentru "tricolore"? Din doi in doi ani o poveste care se tot repeta. Știu, mentalitate de…