VIDEO Carmen de la Sălciua s-a tuns bob scurt! Schimbare radicală de look pentru ”Regina Youtube-ului” Carmen de la Salciua s-a lasat pe mana specialiștilor care i-au oferit o noua schimbare de look fresh, de vara. Rezultatul final este uluitor și i-a luat pe fanii acesteia prin surprindere cand au vazut-o cu o tunsoare foarte indrazneața. Citește și: Carmen de la Salciua, dezvaluiri neașteptate despre relația cu noul iubit! ”Cosmin a vindecat niste rani, este un barbat foarte puternic” Dupa ce in urma cu cateva saptamani și-a facut curaj și a optat pentru un bob lung, o tunsoare foarte la moda printre vedetele din strainatate, Carmen de la Salciua a ”plusat” acum cu una și mai indrazneața. „Regina… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

