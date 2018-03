Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Goste, una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara a generatiei sale laseaza melodia: ”M-a gasit dragostea in viața”. Piesa, realizata de interpreta impreuna cu soțul sau, maestrul dirijor Marius Zorila, se anunța hitul petrecerilor din aceasta vara. ”Inca o parte importanta din…

- Considerata una dintre cele mai frumoase cantareate de muzica populara din Ardeal, Ramona Fabian a murit in urma cu sase ani intr-un teribil accident rutier. Desi au trecut ceva ani de la tragicul eveniment, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului, Carmen de la Salciua, nu a uitat-o pe indragita…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Artista de muzica populara Silvana Riciu, in stare de șoc dupa ce s-a spus ca a murit. Cantareața a fost sunata zilele trecute de una dintre prietenele sale, speriata ca cineva a declarat ca vedeta s-a stins din viața. Silvana Riciu nu ințelege cine a lansat un așa zvon, fara sa ii sune apropiații și…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a primit cel mai frumos cadou de ziua sa de naștere. In urma cu cateva zile, interpreta de muzica populara Maria Constantin a implinit 31 de ani . Divorțata din luna ianuarie a acestui an de omul de afaceri Marcel Toader, Maria Constantin a mai fost casatorita…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Roberta Crintea, o cunoscuta cantareata de muzica populara, a postat pe pagina personala de Facebook mai multe fotografii in care apare asezata pe unul dintre scaunele de la Masa Tacerii, opera de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi, situatie interzisa printr-o hotarare a Consiliului…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut, in urma cu mai bine de 2 ani, la un botez, iar de atunci traiesc o poveste de dragoste.…

- Culita Sterp, unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara si muzica de petrecere, a descris momentul in care a cunoscut-o pe sotia lui, indragita cantareata Carmen de la Salciua. Cei doi s-au cunoscut in urma cu mai bine de 2 ani la un botez iar de atunci traiesc o frumoasa poveste de dragoste.…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, suparata foc pe cei care incearca sa o compare cu regretata cantareata Denisa Raducu. Ieri, Carmen de la Salciua si-a surprins fanii cu un nou look. Mai exact, artista s-a facut blonda. Imediat guriile rele…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Vestea ca Mariana Pitigoi a murit a socat pe toata lumea. Artista care in urma cu cateva luni a venit la TV pentru a spune ca-si vinde costumele populare pentru a putea supravietui, a perdut lupta cu boala nemiloasa.

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda ar fi impalinit 48 de ani, daca mai traia. Fiica regretatului artist a transmis un mesaj plin de durere. Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016. In urma sa a ramas cu sufletul plin de durere fiica sa, Anamaria Rosa Preda, și ea…

- Interpreta de muzica populara Veta Biris s-a casatorit la 17 ani si, pentru ca a locuit cu viitorul sot inainte sa imbrace rochia alba de mireasa, ea n-a mai fost primita in biserica, la nunta. Cantareata de muzica populara Veta Biris (68 de ani) a implinit 50 de ani de activitate, eveniment marcat…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, sunt in mijlocul unui scandal urias. Artistii sustin ca au fost la un pas fie batuti de patronul unui club unde au fost invitati sa sustina un concert. Artista face noi dezvaluiri despre cele intamplate! Invitati sa cante pe 12 ianuarie in clubul Million…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- Petrecere cu iz de scandal! Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au marturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat.

- Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua, atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au farturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat. Culita Sterp și Carmen sunt in mijlocul unui scandal urias dupa ce au fost la un pas fie batuti de patronul unui…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu de muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica populara. Pe rețelele de socializare au curs mesaje de condoleanțe. Citeste si Tragedie de Anul Nou: Solistul de 22 de ani s-a spanzurat cu un cordon de la o haina. Ce a scris pe biletul…

- Locuitorii din Lipova sunt in stare de șoc de cand au aflat ca solistul Sergiu Curca s-a sinucis , la numai 22 de ani. Tanarul s-a spanzurat cu un cordon de la o haina, agațat de manerul ușii . Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica…

- Solistul de muzica populara Sergiu Curca s-a sinucis pe 1 ianuarie, fiind gasit in locuința sa chiar de catre tatal lui. Detalii cutremuratoare incep sa iasa la iveala, la cateva ore de la descoperirea șocanta. Potrivit aradon.ro, Sergiu Curca spanzurat de manerul ușii din camera sa cu un cordon provenit…

- Sergiu Curca, in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chiar in prima zi din noul an. Acesta a fost gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, in prima zi a anului. Tanarul a fost gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, scrie Mediafax . Sergiu Curca a fost gasit spanzurat luni dupa-amiaza, in locuinta sa din orasul Lipova, judetul…

- Lora face senzatie oriunde s-ar afla! Vedeta a sustinut un mini recital live cu muzica de petrecere iar toata lumea s-a urcat pe mese, la propriu! Dans si multa voie buna, un show de exceptie, marca Lora!