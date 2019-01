Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Mirelei Vaida este deja pasionata de moda. Micuța face ravagii in garderoba celebrei sale mame. Mirela Vaida are o fetița in varsta de patru ani, Carla. Aceasta este pasionata de moda și deja face ravagii in garderoba mamei sale. Carla este din ce in ce mai atrasa de hainele, pantofi și accesoriile…

- Mirela Vaida a decis sa spuna lucrurilor pe nume dupa ce s-a scris ca ar fi fost data afara de la Antena 1 și ca ar fi semnat cu alt post TV. Mirela Vaida a incheit colaborarea cu postul de televiziujne Antena 1. deranjata de faptul ca s-a spus ca ar fi fost data afara și ca ar fi semnat cu o alta televiziune,…

- Mirela Vaida este o mama implinita și fericita. Are doua miunații de copii, iar al treilea este pe drum. Și, așa cum era de așteptat, micuța Carla a inceput deja sa-și dezolve pasiunea pentru moda, astfel ca a dat iama in pantofii frumoasei vedete.

- Mai are putin si naste, partipa la Eurovision si nu se opreste aici! Mirela Vaida a marturisit in platoul emisiunii lui Mihai Morar, “Rai Da Buni”, ca pana la 40 de ani, si-ar dori sa ramana insarcinata pentru a patra oara. Mirela Vaida este o femeie puternica si nu spune “Nu” la nicio propunere care…

- Mirela Vaida este in al noualea cer. Frumoasa artista, actrița și prezentatoare trece prin una din cele mai frumoase perioade din viața sa. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, Mirela Vaida a mai primit o veste uriașa.

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a fost prezenta la un eveniment monden. vedeta este insarcinata in șase luni. Mirela Vaida și-a facut apariția la o gala luni seara. Insarcinata in șase luni, prezentatorea de televiziune a ales pentru gala respectiva o ținuta formata dintr-o saloptea de culoare…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza la unul dintre concertele pe care Horia Brenciu le-a susținut la Sala Palatului. Vedeta de televiziune Mirela Vaida a fost unul dintre invitații speciali pe care Horia Brenciu i-a avut la concertele pe care artistul le-a susținut zilele acestea la Sala Palatului…