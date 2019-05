Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ciobanu, concurentul „permanent“ de la „Romanii au talent“, a urcat pentru a opta oara pe scena show-ului de la Pro TV, iar de aceasta data a reusit sa-si indeplineasca visul: l-a convins pe Mihai Petre sa-i acorde votul lui.

- Romanii au talent, sezonul 9 urmeaza sa se incheie la sfarșitul lunii mai, iar galele live vor avea doar doua semifinale și marea finala, nu cinci semifinale, cum a fost in edițiile trecute. Numarul candidaților care se lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro și care vor ajunge in semifinale la…

- Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a impresionat in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent“, a murit. Copila, care a oferit o adevarata lectie de viata in cadrul show-ului de la Pro TV, suferea de cancer osos.

- Dupa experientele deosebite de la emisiunea lui Catalin Maruta, cand au castigat “Duelul Ansamblurilor” si participarea alaturi de coregraful Emil Rengle, castigatorul competitiei “Romanii au talent”, dansatorii Ansamblului “Doina Bascovului” al Casei de Cultura Bascov au fost invitati de celebrul post…

- Alexandru Arșinel este casatorit de foarte mulți ani cu Marilena, cu care are doi baieți: Bogdan și Alexandru. De ceva vreme, femeia are probleme de sanatate și a ajuns sa nu poata merge fara ajutor. In toamna lui 2016, a cazut pe scari si a ramas imobilizata intr-un scaun cu rotile. Veste…

- Alexandra Capitanescu, din Galați, are 15 ani și a reușit sa-i impresioneze pe jurații de la Romanii au talent cu vocea ei, dar și pe Smiley care i-a spus ca o vrea in echipa lui la Vocea Romaniei. Alexandra a interpretat o piesa de la Janis Joplin, iar jurații au fost incantați de calitațile ei volcale,…

- ROMANII AU TALENT. Serban Vasile a povestit ca a inceput sa faca sport la 38 de ani și a participat la prima competiție de culturism cand avea 54 de ani. Atunci a obținut și prima medalie de aur și de atunci a adunat nu mai puțin de 14 titluri de campion național. ROMANII AU TALENT. Lachi,…

- ROMANII AU TALENT. Lachi este un caine lup care a fost antrenat de forțele speciale și de dresorul sau, care lucreaza la Politia de Frontiera a Republicii Moldova. ROMANII AU TALENT 22 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Surpriza de vineri seara, juratii au ramas cu gura cascata ROMANII…