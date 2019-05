Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș va face, astazi, un pas important in ceea ce privește largirea la patru benzi a drumului care leaga Timișoara de autostrada A1, prin Dumbravița. Calin Dobra, președintele CJ Timiș, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca astazi vom avea constructor pentru acest proiect…

- Vremea buna, a permis antreprenorului lotului 1 al autostrazii Sebeș-Turda, sa reinceapa serios lucrarile la terasamente și cele de asfaltare. Citește și: Stadiul lucrarilor la autostrada Sebeș-Turda, in luna martie 2019 sau de ce canta Cuc(ul) fals? Marți, se lucra la terasament in zona viitorului…

- Lucrarile la primul pod care va lega zona Cicoarei de restul orasului se vor finaliza in acest an. Conform graficului de lucrari, receptia podului care va fi construit in zona fostului stadion Constructorul este programata in jur de 15 noiembrie. Podul va face legatura intre strada Sarmisegetuza, in…

- Lucrarile continua la podul de 61 metri peste Bahlui din zona Cicoarei. VIDEO: YouTube (Stirea De Iasi) Podul va avea patru benzi de circulatie, cate doua pe sens, cu trotuare de o latime de 1,5 m, cu accesibilitate pentru persoane cu handicap si sistem de iluminat. Alte doua poduri peste Bahlui pe…

- Stadiul proiectului Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav și etapele urmatoare care urmeaza sa fie parcurse pentru realizarea terminalului de pasageri și a celorlalte componente aeroportuare au fost puse in discutie, astazi, in cadrul unei intalniri la care au luat parte reprezentanti ai administratiilor…

- Podul va face legatura intre strada Sarmisegetuza, in dreptul Strandului Municipal, si stradela Sofia Nadejde din Cicoarei, peste Bahlui. Proiectul tehnic prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala de 60,7 metri, cu trei deschideri. Acesta va avea o latime de 19,4 metri, din care 14,8…

- Podul, din beton armat, va avea o lungime de aproape 61 metri, patru benzi carosabile si trotuare. „Pana in prezent societatea a obtinut autorizatia de construire si a facut demersurile necesare pe langa Delgaz Grid SA pentru a elibera amplasamentul. Totodata, compania a obtinut avizele necesare pentru…

