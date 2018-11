Stiri pe aceeasi tema

- Casa italiana Dolce & Gabbana a anuntat miercuri ca a decis sa isi anuleze o prezentare de moda, programata in cursul acestei seri la Shanghai, dupa o serie de controverse aparute in China, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "'The Great Show' va fi amânat pentru o dată ulterioară…

- Au fost probleme cu aplicația Facebook Messenger, luni seara, pe 19 noiembrie, inclusiv in Romania. Astfel, in jurul orei 22.00, preț de cateva minute, userii nu au putut accesa aceasta modalitate de comunicare. Chat-ul Facebook este utilizat de milioane de oameni, zi și noapte, 7 zile din 7, 24 de…

- Videoclipul a fost filmat intr-o stație de metrou din Rusia și a ajuns viral pe rețelele de socializare dupa ce a fost postat pe Instagram. Apariția bizara a starnit reacții din partea calatorilor care au privit uimiți cum animalul este transportat pe umarul unei femei, potrivit rt.com. Femeia este…

- Kim Poter, fosta soție a lui P. Diddy, a murit. Se pare ca tragedia s-a petrecut in urma unei pneumonii. Kim avea doar 47 de ani. Rihanna a fost șocata la aflarea veștii și a transmis un mesaj pe Instagram. „Diddy este devastat si socat (…) El si Kim erau prieteni foarte apropiati. Desi relatia […]…

- Delia a avut o reacție extrem de dura dupa ce au aparut știri conform carora intre ea și celebra artista Loredana Groza ar fi existat rivalitați la Festivalul Cerbul de Aur 2018. Loredana Groza, in varsta de 48 de ani, a fost una dintre artistele din Romania care au fost invitate sa susțina un concert…