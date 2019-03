Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca 'teritoriile unde se afla centrele de decizie', in cazul in care SUA vor instala noile sisteme de armament in Europa, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a anuntat vineri ca orasul brazilian Rio de Janeiro va fi Capitala Mondiala a Arhitecturii in anul 2020, informeaza Xinhua.Invingand contracandidatii sai, Paris si Melbourne, Rio de Janeiro este primul oras din lume…

- Forumul Democrat al Germanilor din judetul Caras-Severin si Asociatia Germana de Cultura si Educatie a Adultilor Resita a marcat preluarea, pentru prima oara, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prin realizarea unui plic filatelic ocazional si a unei stampile adecvate. "Pentru…

- Retragerea Israelului si a Statelor Unite din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a devenita efectiva marti, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Cele doua tari pretind ca institutia ONU are o ''tendinta anti-israeliana", potrivit presei locale. Iesirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis lui Tudorel Toader ca ”e frumos la PSD”, chiar de pe scena Consiliului Național. Ulterior, liderul PSD și-a continuat dialogul cu ministrul Justiției, in aplauzele salii.”Miza astazi la noi nu mai este ce face PSD, cum ne mai așezam noi in interiorul…