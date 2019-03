Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Falcon 9 a societații americane SpaceX a decolat sambata dimineața de la centrul spațial Kennedy din Florida, in direcția ISS, in incercarea de a plasa in orbita noua capsula Crew Dragon, conceputa pentru transportarea, in viitor, a astronauților NASA in spațiu. SpaceX a confirmat separarea…

- Capsula Dragon a companiei SpaceX a fost lansata cu succes, sambata, spre Statia Spatiala Internationala (ISS), intr-o misiune-test care are ca scop crearea de zboruri cu echipaj uman, informeaza News.ro.Citește și: Incident grav pe un aeroport din Londra: opt persoane au fost ranite; toate…

- O racheta Falcon 9 a companiei americane SpaceX a decolat sambata de la Centrul Spatial Kennedy din Florida pentru a plasa pe orbita noua capsula Crew Dragon, proiectata sa transporte in curand astronautii NASA in spatiu, informeaza AFP. Niciun astronaut nu s-a aflat la bord pentru aceasta misiune de…

- SpaceX urmeaza sa efectueze, sambata dimineata, in parteneriat cu NASA, primul test de lansare a capsulei Crew Dragon in cadrul programului SUA de a relua trimiterea in spatiu a astronautilor americani si a proviziilor cu propriile rachete de pe teritoriul tarii, relateaza Reuters. Capsula…

- Misiunea fara echipaj uman a costat 100 de milioane de dolari si a fost realizata de compania SpaceIL si Industria Aerospatiala Israeliana. Sonda „Beresheet" („Geneza", in ebraica, n.r.), de 585 de kilograme, a fost lansata la ora locala 20.45 cu ajutorul unei rachete Falcon 9 a companiei private SpaceX…

- O racheta a SpaceX a efectuat duminica prima sa lansare a unui satelit de navigatie al armatei Statelor Unite, de la baza Cape Canaveral din Florida, transmite Reuters.Racheta Falcon 9 a decolat la ora locala 8:51 a.m. (13:51 GMT), cu un satelit GPS in valoare de aproximativ 500 de milioane…

- O racheta din gama Falcon 9 a companiei SpaceX care transporta un sistem de pozitionare globala prin satelit (GPS), in virtutea unui contract incheiat cu armata americana, a fost lansata duminica de la baza Cape Canaveral din Florida, informeaza Reuters. Lansarea satelitului militar american,…