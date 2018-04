VIDEO Căprioară salvată din heleșteul parcului Crâng de polițiștii locali Polițiștii locali din Buzau au avut in aceasta dimineața o misiune mai puțin obișnuita. Un echipaj care efectua serviciul de patrulare in Parcul Crang a observat in heleșteu o carioara care incerca sa se salveze din apa. Incercarile acesteia erau sortite eșecului din cauza malurilor abrupte. Din cauza diferenței de nivel de aproape 30 de centimetri, caprioara nu putea ajunge pe uscat, existand pericolul de a se ineca. Polițiștii locali din patrula care au observat chinurile animalului au decis sa intervina. Impreuna cu un reprezentant al societații de urbanism din Buzau au pornit cu o hidrobicileta… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din Buzau au avut in aceasta dimineata o misiune mai putin obisnuita. Un echipaj care efectua serviciul de patrulare in Parcul Crang a observat in helesteu o carioara care incerca sa se salveze din apa. Incercarile acesteia erau sortite esecului din cauza malurilor abrupte.

- Misiune „contracronometru” pe heleșteul din Crang. In aceasta dimineata, politistii locali, care efectuau serviciul de patrulare in Parcul Crang, au observat pe insulița din heleșteu o caprioara care ar fi incercat sa iasa la mal. Oamenii legii au crezut ca aceasta, iar din cauza malurilor abrupte,…

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…

- Un barbat din judetul Suceava si-a reclamat vecinii pentru ca i-ar fi otravit vacile, 20 dintre acestea murind, una dupa alta. Politistii si procurorii au deschis o ancheta, concluziile fiind ca animalele murisera pentru ca reclamantul nu le hranise si nu le ingrijise corespunzator. Drept urmare, el…

- Polițiștii locali au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM pentru luarea masurilor de fluidizare a traficului obstrucționat de autovehiculele parcate neregulamentar. Astfel, de la inceputul acestei luni, pe langa sancțiunile aplicate, 33 de mașini care staționau neregulamentar…

- In perioada 01.01.2018 28.03.2018, politistii locali au analizat aceste cereri, iar in urma verificarilor si constatarilor efectuate in teren au fost aplicate un numar de 49 sanctiuni contraventionale in valoare de 73.600 lei pentru incalcarea prevederilor legale privind executarea lucrarilor tehnico…

- Votul consilierilor locali a fost iar luat la misto de Toma. In ședinta CLM din 26 Martie, Toma s-a dezlanțuit "a la Tintesti" cu injurii si acuzații la adresa conducerii Companiei de Apa. Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului UAT Buzau de a nu vota in AGA bugetul Companiei…

- V.S. Zeci de kilograme de fructe și alte zeci de kilograme de legume confiscate ieri de polițiștii locali ploieșteni din cadrul Serviciului Control Comercial vor ajunge hrana pentru animalele de la Gradina Zoologica de la Bucov. In urma unei acțiuni desfașurate ieri dimineața, polițiștii locali ploieșteni…

- Polițiștii locali din Buzau au luat la pas, astazi, trotuarele din municipiu, ca sa vada daca proprietarii și-au indepartat zapada din fața caselor. Nu s-au dat amenzi, insa oamenii au fost avertizați ca pe viitor vor fi sancționați daca nu respecta hotararea Consiliului Local care ii obliga pe proprietari…

- Politistii locali care iși desfașurau activitatea pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Buzau au gasit, in zona unui bar, un portofel si o suma de bani. Dupa efectuarea cercetarilor, bunurile au fost restituite aparținatorului. Ieri in timpul patrularii, polițiștii locali buzoieni au zarit pe jos…

- A trecut prin toate starile sufletești, dupa ce a pierdut un portofel cu mulți bani. Un buzoian care a pierdut portofelul cu acte și bani in zona unei unitați de alimentație publica a fost chemat la sediul Poliției Locale pentru a i se da vestea la care a marturisit ca nu se mai aștepta. O patrula de…

- In cursul nopții de 17/18 martie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe DJ 106 E, pe raza localitatii Dobra, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 62 de ani, din comuna Sugag. In autoturism se mai aflau 3 persoane,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- La solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie Braila, autoritatile judetului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restrictia care a vizat la inceput segmentul de pe raza judetului Braila s-a extins ulterior si pentru portiunea care porneste din municipiul Buzau. Spre seara traficul a fost…

- Pompierii brasoveni au salvat duminica dimineața un pui de caprioara, aflat in dificultate. Animalul cazuse in apele involburate ale unui rau din localitatea Zarnești, insa salvatorii militari s-au mobilizat și au reușit, in scurt timp, sa-l recupereze in siguranta, deși era foarte speriat…

- Un cioban din Dolj a fost amendat dupa ce i-au murit mieii. Barbatul a fost izolat doua saptamani din cauza zapezii, pentru ca in zona nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte. Ilie Barbu a inchiriat un teren in județul Gorj, unde a dus cateva sute de oi și capre.…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul I.P.J. Buzau au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- In ultimile zile, avand in vedere temperaturile foarte scazute, politistii locali au actionat pe raza municipiul Buzau, pentru identificarea persoanelor fara adapost si cazarea acestora la Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost Buzau. Cu aceasta ocazie au fost depistate…

- Autoritatile judetului au luat decizia, miercuri dimineata, de a inchide doua tronsoane de drum national din sudul judetului, din cauza conditiilor meteo, din cauza viscolului si lipsei de vizibilitate. De la ora 7.30 este inchis DN2 E85, segmentul dintre municipiul Buzau si Urziceni, si DN 2C, de la…

- Administratorul DN 25 din judetul Galati, unde marti dupa-amiaza a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unui barbat si ranirea altor patru, a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei, intrucat s-a constatat ca drumul era acoperit cu gheata. Politistii au sanctionat…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- Politistii locali din Iasi au inceput sa filmeze si sa fotografieze masinile parcate ilegal care urmeaza sa fie ridicate. Zilele trecute, acest lucru s-a petrecut pe Splai Bahlui mal stang. In zona se fac si lucrari, iar traficul risca sa se gatuiasca din cauza autoturismelor care ocupau o banda de…

- Accidentul a avut loc pe DN 7C, pe raza comunei argeșene Malureni, in aceasta dimineața. Potrivit Poliției Argeș, duba mascaților venea dintr-o misiune desfașurata in Malureni și se indrepta catre Pitești, moment in care a acroșat un barbat care mergea pe langa o bicicleta. Barbatul in varsta de 57…

- La doar 19 ani, un tanar din Vaslui s-a spanzurat din cauza unei decepții in dragoste. In stare de șoc, apropiații spun ca Marian Macovei era afectat din cauza desparțirii de iubita lui și de divorțul parinților. Tanarul a suferit o decepție, dupa ce a aflat ca a fost inșelat de fata cu care avut o…

- In perioada 12-18.02.2018, politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- In perioada 12-18.02.2018, politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, joi, 15 februarie, pe strada Ion Popovici Banațeanu, doua persoane, de 43 și 58 de ani, avand asupra lor țigarete de contrabanda. De la cei in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 3.800 de țigarete…

- Polițiștii locali au depistat inca doi soferi care si-au lasat masinile pe liniile de tramvai, tot pe strada Gheorghe Adam, perturband astfel circulația mijloacelor de transport in comun. Mai grav este faptul ca, din cauza acestora, in jurul orei 12.20, Societatea de Transpost Public Timișoara a fost…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Pogoanele, in urma exploatarii unor date de interes operativ, au depistat un barbat in varsta de 55 de ani, din Gomoiesti, la volanul unui autoturism pe drumul national 2C, pe raza localitatii Balaia.

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea activitatilor privind prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere in randul participantilor la trafic. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate peste 230 de sanctiuni contraventionale, in…

- In dimineața zilei de miercuri, tramvaiul 1 a ajuns cu intarziere in stații, din cauza unui tanar de 19 ani care a parcat chiar in calea liniei de pe str. Gheorghe Adam. Oamenii au incercat sa mute mașina, pentru ca mijlocul de transport pe șine sa-și continue drumul, iar polițiștii locali, chemați…

- Politistii din Prahova efectueaza cinci perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. Sapte persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 200 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, dintre care 65 au depasit viteza regulamentara. Astfel in cazul soferilor care au apasat acceleratia prea tare, au fost retinute 28 de permise de conducere pentru depasirea vitezei…

- ”Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților care nu respecta legislația din domeniu, dar și pe cea referitoare la parcarea neregulamentara și abandonarea de autovehicule, existand sesizari de la cetațeni ca in jurul acestor autoschroturi se afla multe mașini in…

- Politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Politiei Romane, au facut 30 de perchezitii si au pus in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind infractiuni la regimul proprietatii intelectuale.

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de directorul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta asupra faptului ca un elev al respectivei unitati de invatamant ar fi fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de doua femei,…

- Mai multe baruri și restaurante din Constanța au fost amendate pentru ca se fuma in interior. Proprietarii mai multor baruri și restaurante din Constanța au fost amendați de polițiștii locali pentru ca se fuma in localurile lor. Potrivit Primariei Constanța amenzile aplicate au fost de aproximativ 70…

- Polițiștii locali atrag atenția reprezentanților firmelor din Timișoara ca, pana in 28 februarie, trebuie sa vizeze, acordul pentru desfașurarea exercițiilor comerciale pentru anul in curs, conform Regulamentului privind desfașurarea activitaților comerciale și de prestari servicii de pe raza municipiului.…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Gura Teghii, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic un conducator auto in varsta de 48 ani, din Buzau, la volanul unei autoutilitare cu care transporta aproximativ 4 metri cubi de material lemnos, esenta anin.

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- O eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- În data de 11.01.2018, polițiștii locali de la Serviciul Control Protecția Mediului s-au autosesizat cu privire la existența unui incendiu pe un drum adiacent B-dului Muncii. Au fost efectuate verificari constatându-se faptul ca au fost incendiate…

- Purtand o curea neagra in jurul taliei, canadianca Cheyenne Rose Antoine, zambește in fața camerei alaturi de prietena ei cea mai buna. Amandoua par a fi vesele și fara griji. Totuși, la cateva ore dupa ce a fost facuta poza, Brittney Gargol, in varsta de 18 ani, a fost gasita moarta pe drumul de langa…

- In cadrul Planului de masuri – „Parcarea 2017”, privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, plan pe care Politia Locala Galati la derulat in perioada februarie - decembrie 2017, politistii locali au aplicat un numar de 1.668 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 77.794 lei. Cele…

- Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat chiar in ultima zi a anului trecut o persoana care vindea materiale pirotehnice pe Brancoveanu. La vederea patrulei de polițiști locali, cel in cauza a fugit, fiind insa imediat reținut. „Acesta a fost identificat in persoana lui G.T., de 45 de ani,…